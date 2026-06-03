報復反俄言論 俄禁止華郵記者等5名英籍人士入境

俄羅斯外交部官網今天深夜宣布禁止5名英國公民入境，「華盛頓郵報」記者貝爾頓以及英國媒體「i報」記者霍姆斯等人均入列，以反制英國官員的反俄言論以及對烏軍援。

路透社報導，「華盛頓郵報」（The WashingtonPost）記者貝爾頓（Catherine Belton）是主跑俄羅斯事務的調查特派記者，曾為「金融時報」（FinancialTimes）和路透社等媒體報導俄國新聞。

霍姆斯（Richard Holmes）則是屢獲新聞獎項的調查記者，曾入圍美國新聞界最高榮譽「普立茲獎」（Pulitzer Prize），目前在英國「i報」（i Paper）擔任安全事務記者。

俄羅斯外交部表示，這次公布的入境禁令是為了回應「英國官員挑釁性的反俄言論、散布針對俄羅斯的不實言論，以及倫敦當局向基輔政權提供武器的作為」。

其餘被列入禁令的英國公民包括英國智庫「亨利傑克遜學會」（Henry Jackson Society）撰稿人布勞德（Alexander Browder）、人道主義人力公司「致力於行善」（Committed to Good）執行長勞格赫（AliceLaugher）及其母公司切爾西集團（Chelsea Group）主席威斯柏瑞（Richard Westbury）。

自俄羅斯2014年占領烏克蘭克里米亞（Crimea），英國是對俄國祭出入境禁令等制裁的國家之一；2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，相關制裁進一步擴大，而莫斯科當局也對英方實施入境禁令等反制措施。