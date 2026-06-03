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智利掃蕩跨國黑幫組織 19人涉洗錢25億元被捕
智利警方今天逮捕19名疑似與委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」有關的人士，他們被控洗錢至少8000萬美元（約新台幣25億元），資金來源涉及敲詐勒索和其他犯罪活動。
法新社報導，智利當局將近年暴力犯罪與綁架勒索案件增加，歸咎於這個活躍在多個拉丁美洲國家的幫派。
聖地牙哥檢察官巴羅士（Hector Barros）說，調查發現，至少有8000萬美元被洗白並匯往海外。
巴羅士向媒體表示：「這是我國近年來見過規模最大的洗錢案之一。」
智利警方突襲首都聖地牙哥（Santiago）和南部地區多處民宅，逮捕19名委內瑞拉籍嫌疑人。
檢方表示，他們將面臨勒索、走私、洗錢及參與犯罪組織等多項指控。
巴羅士補充說，當局也凍結了該組織用於洗錢的140多個銀行帳戶。
過去一年來，智利已逮捕數十名阿拉瓜火車（Trende Aragua）成員，其中多人被判處重刑。
美國已正式將活躍於哥倫比亞、秘魯與智利等地的阿拉瓜火車列為恐怖組織。
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