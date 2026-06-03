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平內亂vs.阻暴政！南韓地方選舉今投票 對決上升至中央層級

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
南韓中選會官員5月31日在果川透過中央監控螢幕觀看各地提前投票的情況。歐新社
南韓中選會官員5月31日在果川透過中央監控螢幕觀看各地提前投票的情況。歐新社

南韓3日舉行地方選舉投票，提前投票率達23.51%，創下歷代地方選舉最高紀錄。執政黨「共同民主黨」與在野黨「國民力量」分別解讀為「國政安定論」與「牽制論」的產物，各自往有利方向解讀。中央日報解釋，數據細節顯示分析遠非如此單純。

過去，提前投票率高未必對特定陣營有利。2022年地方選提前投票率達20.6%，「國民力量」仍拿下17個市道知事中的12席獲勝；反觀2018年提前投票率較低但正式投票率高，「共同民主黨」席捲14席。關鍵在於正式投票當日支持層能否集結。

其實提前投票比例逐年上升，反映選民投票習慣改變而非特殊現象。國民大學政治外交學科教授張昇鎮指出，將這次「提前投票率達23.51%」稱為創新高，本身容易產生錯覺。因為選民早已習慣選擇提前投票，這次數據只是延續趨勢，難以視為異常高的特殊現象。

尤其勝敗難預測的激戰地，正式投票將左右結果。首爾（23.84%）、釜山（21.29%）、慶南（24.64%）等主要市道的提前投票率與全國平均（23.51%）無顯著差異。預測平台Polycom代表朴東元分析，激戰地未出現一方偏重，關鍵在於正式投票當日哪黨能動員更多隱藏支持層。

兩黨領導層6月2日全力衝刺正式投票動員。共同民主黨代表鄭清來稱「內亂餘火未熄，須審判反憲法勢力」，國民力量代表張東赫則呼籲「阻止李在明與民主黨暴政」。雙方皆強調「投票即勝利」。

學者憂慮本次地方選舉過度聚焦中央政治對決，忽視地方財政議題。西江大學政治外交學科教授河相應指出，地方政府首長一年將執行326兆韓元（約新台幣6.75兆元）預算，選舉卻以負面攻擊為主，選民應根據在地議題與候選人政見做出選擇，促進更好地方政治。

投票 投票率 南韓

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