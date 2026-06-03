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俄無人機狂轟烏克蘭增至23死 澤倫斯基急求援

中央社／ 基輔2日綜合外電報導
烏克蘭基輔二日遭俄軍空襲，爆炸火光照亮夜空。（路透）
烏克蘭基輔二日遭俄軍空襲，爆炸火光照亮夜空。（路透）

俄羅斯今天發動數百架無人機和數十枚飛彈對烏克蘭發動大規模空襲，造成至少23死、130傷，並炸毀多棟建築。烏克蘭總統澤倫斯基在今晚談話中，向美國和歐洲尋求更多軍事援助。

綜合法新社和路透社報導，基輔當局近日曾警告，俄國正在籌備新一輪大規模致命空襲，不僅讓這場打了4年俄烏戰事急遽升溫，也令原本渺茫的和平希望更加黯淡。

烏克蘭空軍表示，俄軍從昨天深夜到今天清晨共發射73枚飛彈並出動656架無人機，其中54架無人機和33枚飛彈突破烏克蘭的多層防空系統。

烏克蘭當局指出，東南部城市第聶伯羅（Dnipro）一棟4層樓公寓遭到攻擊倒塌，造成16人死亡，其中包括2名兒童，另有42人受傷。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）則表示，基輔共7人罹難、約50人受傷。

法新社記者昨晚先是在基輔聽到空襲警報聲響，接著傳出一連串爆炸巨響，持續到今天清晨，大批居民帶著行李和毛毯湧入地鐵站避難。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今晚在談話中表示，「這是一場極其殘暴的攻擊」，共造成約130人受傷，「不幸的是，目前我們的防空物資供應量，不足以讓我們擊落大部分的飛彈」，同時不忘警告俄軍可能在夜裡發動另一波空襲。

澤倫斯基也藉此再次向美國和歐洲尋求更多軍事援助。

法國外交部嚴厲譴責此事，批評莫斯科當局「徹底漠視」各界為和平所做的努力；聯合國則表示，莫斯科的「煽動性言論及不斷升級攻擊應立即停止」。

烏克蘭 澤倫斯基 俄軍 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

俄羅斯656架無人機、73枚飛彈夜襲烏克蘭 至少11人喪生

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影／俄羅斯深夜猛轟基輔！愛國者飛彈攔截畫面曝光

基輔再遭俄飛彈攻擊 公寓起火民眾急避難

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