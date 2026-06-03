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索羅門新總理到訪 澳洲將提警務合作反制中國擴張

中央社／ 雪梨3日專電

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天將與索羅門群島新任總理瓦爾（Matthew Wale）會面，艾班尼斯將提出警務合作協議，加強澳洲在太平洋地區的影響力，同時反制中國擴大伸手太平洋。

澳洲人報（The Australian）今天報導，由於索羅門群島與中國於2022年簽署安全協議，對澳洲和其他試圖遏制中國伸手到該區域的太平洋島國構成打擊，因此，預料澳、索、中三方關係將會是艾班尼斯與瓦爾會面的重要議題。

艾班尼斯與瓦爾面見期間，將建議澳、索兩國簽署由澳洲主導的區域警務合作倡議諒解備忘錄。目前斐濟和紐西蘭已經加入由澳洲主導的相關警務合作倡議，合作重點主要是由澳洲提供警員培訓和其他警務支援，以便改善區域內各國的治安。

報導還指出，隨著索、中已經簽署安全協議，北京當局已在索國部署10多名警察，並且收集索國居民的生物識別數據；因此，索國遲遲仍未和澳洲簽署區域警務合作倡議諒解備忘錄。另外，澳洲也希望討論有關擴大皇家索羅門群島警察部隊（Royal SolomonIslands Police Force）規模的議題，以便減少索國對中國警察的依賴。

報導提到，雖然澳洲當局不太可能公開要求索國廢除與中國的安全協議，但澳洲將會建議限制中國警方的行動權限。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）曾經在5月公開指出，澳、中於太平洋區域存在「持續競爭」（permanent contest）。昨天她與瓦爾會面後表示，瓦爾上任後首出訪就選擇到澳洲，顯示「我們兩國關係密切」。瓦爾這次訪問澳洲行程，還將與澳洲能源部長波溫（Chris Bowen）及國防事務高層會面。

索羅門 澳洲 斐濟

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