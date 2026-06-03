俄羅斯北極增兵 瑞典新版北極戰略以安全議題為優先

瑞典外交部長斯典尼嘉德1日發表瑞典最新的北極戰略。新計畫比以往更加著重安全與軍事議題。她表示，為因應俄國在北極柯拉半島增兵，瑞典的北極戰略須以安全為優先，北約（NATO）的跨國合作與社會的韌性是讓瑞典更安全的重要方針。

瑞典政府1日公布最新的北極戰略，外長斯典尼嘉德（Maria Malmer Stenergard）特地在瑞典北極圈內軍事要地波登（Boden）的國防博物館發表這份文件。

斯典尼嘉德接受瑞典電視台（SVT）採訪時表示，目前瑞典面對二戰以來最嚴峻的安全威脅，這份新的北極戰略有別於2020年版本，反映了新的現實。

新版戰略希望透過國家安全政策、韌性社會、經濟、環境與氣候5面向更明確的連結，強化瑞典的北極政策。

她表示，新版北極戰略主要的重點在於，瑞典必須透過跟其他國家合作來達到瑞典在北極、亞北極地區的安全能力；瑞典的安全也仰賴社會上各部門的合作，讓軍隊與民間在備戰工作上能緊密合作，同時也需要具有韌性的社會，否則無法防衛北極地區。

她強調，除此之外，新的戰略也更著重於瑞典北部地區，當地需有相應的基礎設施可以讓所有防衛工作順利進行。

每日新聞報（Dagens Nyheter）報導，新版北極戰略試圖囊括俄國侵略烏克蘭、歐洲安全政治局勢以及瑞典加入北約的綜合考量。

斯典尼嘉德對每日新聞報表示，出發點就是國家安全議題必定先行。

她表示，俄國在與挪威、芬蘭交界的柯拉半島（Kola Peninsula）增加兵力，重啟蘇維埃時期的軍事基地並且建設基礎設施，那裡駐紮的北方艦隊甚至有核武。

她說，瑞典的安全政策沒有選擇，首要任務就是因應俄羅斯威脅，這也體現在瑞典的北極政策上。

在波登的北約駐芬蘭前沿地面部隊（FLF Finland）就是一例。

報導中指出，除了俄羅斯、美國對北極地區的興趣以外，北極航道也讓中國感興趣，戰略中也提及中國在北極地區利用破冰船、北極研究與跟俄國的合作增加影響力。

新版北極戰略著重在北歐與跨大西洋合作，也強調中國對俄羅斯的支持對歐洲與瑞典安全造成威脅，但並未完全排除與中國合作。

斯典尼嘉德表示，瑞典的基本立場是在符合瑞典利益的前提下與中國合作，同時保持警戒。

瑞典外交部的新聞稿指出，瑞典加入北約後，在本區域的角色出現變化。瑞典與芬蘭共同提升了北約在高北地區的嚇阻與集體防衛能力。瑞典的地理位置也強化了波羅的海、高北地區與北極之間的戰略連結，並為瑞典與北約其他北極國家深化合作創造更多機會。