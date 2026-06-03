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以黎代表華府會談 以色列、真主黨黎南持續交火

中央社／ 貝魯特2日綜合外電報導

以色列真主黨（Hezbollah）持續交火之際，黎巴嫩與以色列代表正在華府舉行直接會談。美國國務卿盧比歐表示，這個武裝組織是達成和平協議的唯一障礙。

法新社報導，美國總統川普昨天宣布自己斡旋了一項協議。黎巴嫩駐美大使館表示，這項協議適用範圍初步將涵蓋以色列不得攻擊貝魯特，以及真主黨不得攻擊以色列領土，之後再逐步擴大範圍。

自真主黨3月2日為聲援伊朗而攻擊以色列、將黎巴嫩捲入更廣泛的中東戰爭後，以色列便持續與真主黨交戰。

雙方均未公開接受川普提出的協議，真主黨資深官員庫瑪提（Mahmud Qomati）在書面聲明中表示，真主黨「不會接受局部停火」。

黎巴嫩國營國家通訊社（National News Agency）報導，以色列今天空襲南部約30個地點，其中部分攻擊造成死傷。

真主黨則表示，他們在被占領的黎巴嫩南部地區攻擊以色列部隊，但未承認對以色列境內發動攻擊。

以色列軍方說，以軍成功攔截兩枚從黎巴嫩境內發射的飛行物。

值此之際，以色列與黎巴嫩外交官正在華府展開第4輪直接談判。

盧比歐（Marco Rubio）在美國聯邦參議院外交委員會（Senate Foreign Relations Committee）聽證會上表示：「以色列與黎巴嫩明天就可以達成和平協議。」

他補充說：「以色列對黎巴嫩沒有領土主張。真主黨才是阻礙。」

美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）在社群平台X表示，首日談判結束後，雙方在「政治與安全議題上持續取得進展」。下一輪會談預計明天舉行。

黎巴嫩總理薩萊姆（Nawaf Salam）說，儘管真主黨強烈反對，但對黎巴嫩而言，這場會談是「代價最小的選擇」。

以色列 真主黨 華府

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