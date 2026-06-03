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盧比歐：美政府擬任命官員 協調伊波拉防疫工作

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天在聯邦眾議院一個委員會上表示，川普政府正考慮任命一名官員，統籌美國對非洲伊波拉（Ebola）疫情的應對工作。

路透社報導，盧比歐說，「我不想用『伊波拉沙皇』這個詞，但（這將會是）一位具備相關資歷、能全職協調跨部會事務的人選」，他補充說，目前正在考慮「幾個人選」擔任這個角色。

他說：「在過渡期間，跨部會小組每天都會對此召開會議，我們國務院也設有全天候的專責小組處理相關事務。」

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