紐時發行人沙茲伯格：捍衛權利 籲採四大行動

紐約時報發行人沙茲伯格（A.G. Sulzberger）1日於法國馬賽舉行的「世界新聞媒體年會」指出，新聞業須從過去「資訊渴望免費」的迷思中覺醒，意識到高品質新聞的真正價值。他警告，若不採取果斷行動，新聞業與公共資訊空間的未來將岌岌可危。

面對此嚴峻挑戰，沙茲伯格呼籲新聞業採取以下四大行動，一是堅定捍衛權利，拒絕默許系統性的內容剽竊，透過法律途徑維護智慧財產權。二是謹慎處理授權，在與AI公司簽署內容授權協議時，確保報酬公平並保留對內容使用的控制權。三是積極遊說立法，聯合其他創意產業，推動立法要求AI透明化，並承擔其生成內容的法律責任。四是團結一致共同發聲，對抗AI公司龐大的遊說與政治影響力。

同時，新聞機構也應強化自身韌性，包括負責任運用AI，制定AI使用標準，將技術轉化為提升報導品質與營運效率的工具。專注建立與讀者的直接關係，減少對科技平台的依賴。堅持原創報導，提供AI無法取代的獨特深度報導，以其「自身引力」吸引讀者，以及闡明新聞價值，向公眾闡明原創報導對健全社會、安全國家和強大民主的關鍵價值。