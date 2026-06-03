紐時：AI 盜竊新聞智財權 恐導致從業人員消失、錯誤訊息氾濫

紐約時報發行人沙茲伯格（A.G. Sulzberger）1日於法國馬賽舉行的「世界新聞媒體年會」發表演講指出，生成式AI已對全球新聞業及民主社會構成生存威脅，這些AI科技巨頭在未經許可下，大規模且無償抓取新聞機構受版權保護的內容，以訓練其AI模型，此舉形同「公然盜竊智慧財產權」。

「世界新聞出版協會」（WAN-IFRA）主辦的第77屆世界新聞媒體年會，6月1日至3日在馬賽舉行，這是全球新聞出版業最具影響力的年度盛會，今年聚焦全球新聞產業在AI時代的發展方向。

聯合報系由董事長王文杉與執行董事項國寧率領聯合報、世界日報、經濟日報、聯合線上等相關負責主管參與本屆年會。

沙茲伯格在演講中指出，目前全球六大AI公司的合計市值已達11兆美元，超過法國國內生產毛額（GDP）的三倍。美國民間AI投資金額在2025年接近3,500億美元，今年持續成長，這些AI企業願意投入巨額資金聘請頂尖人才、興建資料中心及採購運算設備，卻不願為支撐模型運作的新聞內容支付合理費用。

他說，根據目前已知的授權協議規模，流向新聞出版機構與內容創作者的授權費用，可能不到AI產業投資總額的0.5%。

沙茲伯格駁斥AI公司以「創新」或「合理使用」為辯詞，強調若此趨勢持續，將導致新聞產業收入銳減、從業人員消失、錯誤訊息氾濫，最終將削弱社會獲取可靠資訊的能力，動搖民主根基。

以紐時為例，沙茲伯格說，去年紐時刊出近50萬件原創作品，涵蓋新聞報導、照片、影音以及Podcast等內容，投入成本超過20億美元。

該報並在美國50州及全球155個國家配置採訪人力，許多記者長期深入戰區與高風險地區進行採訪。這些經過專業記者採訪、編輯查證與嚴格事實核實的內容，正是大型AI模型高度依賴的重要資料來源。

他提及，AI公司之所以偏好新聞機構內容，正因其具備可信度、準確性及原創性，有助提升模型回應品質，但此侵權行為，已對全球新聞業及民主社會構成生存威脅，為此，紐時已砸2,000萬美元對OpenAI、微軟及Perplexity等公司提起訴訟，以捍衛智慧財產權。