俄飛彈夜襲烏克蘭 至少18死

俄羅斯二日大舉空襲烏克蘭，出動逾六百架無人機以及數十枚飛彈襲擊基輔等烏克蘭城市，造成至少十八人死亡上百人受傷，是幾個月來俄軍規模最大、傷亡數字最高的空襲。

烏克蘭空軍指出，偵測到俄軍發射七十三枚飛彈及六五六架無人機，其中有六○二架俄國無人機以及四十枚飛彈遭烏克蘭軍方擊落。

法新社記者在首都基輔聽到空襲警報在夜間響徹全城，隨後是持續整夜的巨大爆炸聲，居民攜帶行李與毯子湧入地鐵站避難。黎明時分，基輔上空爆炸與濃煙四起，救援人員忙著清理遇襲住宅大樓下的瓦礫。

ＣＮＮ報導，基輔有四萬一千名居民在地鐵站躲避空襲，是近年夜間空襲警報期間地鐵避難人數最多的一次，也反映這次空襲規模。烏克蘭官員說，在基輔，五家醫療機構和數個住宅及商業區成為空襲目標。

這次空襲造成至少十八人死亡，其中六人在基輔，十二人在第聶伯羅遇難，另有一百多人受傷。烏克蘭東北部大城哈爾科夫、南部札波羅熱工業設施也遭攻擊。俄方表示，這次大規模襲擊包括發射極音速飛彈，目標針對烏克蘭軍工產業建築群，否認攻擊平民。

俄羅斯也遭到攻擊。克拉斯諾達地區一座煉油廠二日通報，遭無人機攻擊後起火。俄羅斯邊境城市貝爾哥羅德官員也表示，一架烏克蘭無人機擊中民宅，導致一名十一歲男孩受傷。俄國防部說法指出，俄軍當晚共擊落一四八架烏克蘭無人機。

俄羅斯上周曾警告將大規模空襲基輔，呼籲駐基輔外交官和外國人撤離，以報復烏克蘭無人機攻擊俄軍控制的烏東盧甘斯克地區一所大學宿舍，造成廿一名學生死亡。死亡人數尚未獨立核實。

烏克蘭總統澤倫斯基一再呼籲盟國提供更多「愛國者」飛彈，以攔截俄羅斯飛彈。烏克蘭官員警告，該國的「愛國者」飛彈即將耗盡。