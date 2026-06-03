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AI衝擊媒體 數發部推分潤平台

聯合報／ 記者余弦妙江睿智／台北報導

ＡＩ大規模且無償抓取新聞內容，對新聞業造成衝擊。經濟部智慧財產局昨天表示，生成式ＡＩ大量利用他人受著作權保護內容，國際上多認為涉及「重製」，有侵權風險，但尚未形成一致法律見解；數發部則說，會持續觀察國際趨勢，與相關部會研議資料利用相關措施。

至於國內作法，數發部部長林宜敬曾表示，ＡＩ技術發展太快，立法不見得是最好方法。考量國際經驗，為兼顧新聞有價精神及民眾資訊獲取權益，現階段數發部正建立「台灣優質媒體共同分潤平台」（名稱暫定），以實際閱讀行為決定分潤結果，建構民眾直接支持優質內容的機制。

智慧局表示，生成式ＡＩ於訓練、開發或提供服務過程中，如大量利用受著作權保護內容，國際上多認為涉及「重製」，原則上應取得著作權人同意或授權，否則會有侵權風險。

智慧局指出，觀察國際發展，近年美國已有多家媒體分別針對生成式ＡＩ業者提起訴訟，主張新聞報導遭未經授權用於ＡＩ模型訓練或生成內容，目前多仍在司法審理階段，尚未形成明確的法律見解。

智慧局表示，是否符合我國著作權法合理使用規定，須就「利用之目的及性質、所利用著作之性質、質量及其在整個著作所占比例、利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響」等四項因素綜合衡量。

林宜敬 數發部 著作權

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