新聞年會 紐時發行人 斥AI竊取智財權

紐約時報發行人沙茲伯格一日於法國馬賽舉行的世界新聞出版協會（ＷＡＮ-ＩＦＲＡ）年會發表演講，指出生成式人工智慧（ＡＩ）對全球新聞業及民主社會構成生存威脅。他批評科技巨頭在未經許可、未提補償情況下，大規模抓取新聞機構受版權保護的內容以訓練其ＡＩ模型，形同「公然盜竊智慧財產權」。

沙茲伯格（A.G.Sulzberger）說，ＡＩ公司支付高昂成本於人才、算力與能源，卻拒絕為其賴以成功的新聞內容資料付費。他駁斥ＡＩ公司以「創新」或「合理使用」為由的辯詞，指出這種行為導致新聞機構收入與讀者流失，嚴重危及原創報導存續。他警告，若此趨勢持續，將導致記者人數銳減、錯誤訊息氾濫，最終削弱社會獲取可靠資訊的能力，動搖民主根基。

以紐約時報為例，沙茲伯格說，該報每年投入逾廿億美元製作高品質新聞，一七五年來累積二千萬件原創作品，這些是ＡＩ模型依賴的寶貴資源。然而ＡＩ公司卻無償取用，導致新聞網站流量暴跌。

他表示，紐約時報已在二○二三年底控告OpenAI、微軟及Perplexity等公司，訴訟費用超過二千萬美元。儘管紐約時報對ＡＩ侵權行為採取強硬立場，但該報同時也選擇與部分科技業合作。例如，近期便與亞馬遜網站簽署ＡＩ內容授權協議。

談及授權模式時，沙茲伯格表示，部分媒體選擇接受ＡＩ公司針對每次資料抓取與內容使用所支付的微額費用。然而，他質疑這類補償是否足以彌補因ＡＩ崛起而流失的讀者與收入。此外，許多規模較小的新聞機構，其內容同樣被ＡＩ模型使用，卻從未獲得任何形式補償。

他表示，美國私人部門二○二五年投入ＡＩ領域資金達三五○○億美元，但從已公開的授權交易來看，流向內容創作者與資料提供者的金額，不到總投資額的百分之零點五。他警告，若新聞業因商業模式遭到破壞而無法產出內容，受害的不只是媒體，ＡＩ產品品質與可信度也將下降。

面對此嚴峻挑戰，沙茲伯格呼籲新聞業應透過法律途徑捍衛權利，不要默許系統性內容剽竊，與ＡＩ公司簽署內容授權協議時應確保報酬公平，並應與出版、音樂、電影及其他創意產業合作，推動立法保護ＡＩ時代智財權，共同發聲對抗ＡＩ公司龐大的遊說與政治影響力。

他說，新聞業必須讓公眾理解，原創報導是健康社會、安全國家與健全民主制度不可或缺的基礎，而科技巨頭當前的作法，正使這些價值面臨前所未有的威脅，若不採取果斷行動，新聞業的未來與公共領域的健全將岌岌可危。

聯合報系董事長王文杉與執行董事項國寧也率領聯合報、世界日報、經濟日報、聯合線上主管，參與本屆新聞年會。