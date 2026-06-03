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新聞年會 紐時發行人 斥AI竊取智財權

聯合報／ 特派記者李淑慧／馬賽報導
紐約時報發行人沙茲伯格在馬賽舉行的世界新聞出版協會年會發表演說。（法新社）
紐約時報發行人沙茲伯格在馬賽舉行的世界新聞出版協會年會發表演說。（法新社）

紐約時報發行人沙茲伯格一日於法國馬賽舉行的世界新聞出版協會（ＷＡＮ-ＩＦＲＡ）年會發表演講，指出生成式人工智慧（ＡＩ）對全球新聞業及民主社會構成生存威脅。他批評科技巨頭在未經許可、未提補償情況下，大規模抓取新聞機構受版權保護的內容以訓練其ＡＩ模型，形同「公然盜竊智慧財產權」。

沙茲伯格（A.G.Sulzberger）說，ＡＩ公司支付高昂成本於人才、算力與能源，卻拒絕為其賴以成功的新聞內容資料付費。他駁斥ＡＩ公司以「創新」或「合理使用」為由的辯詞，指出這種行為導致新聞機構收入與讀者流失，嚴重危及原創報導存續。他警告，若此趨勢持續，將導致記者人數銳減、錯誤訊息氾濫，最終削弱社會獲取可靠資訊的能力，動搖民主根基。

以紐約時報為例，沙茲伯格說，該報每年投入逾廿億美元製作高品質新聞，一七五年來累積二千萬件原創作品，這些是ＡＩ模型依賴的寶貴資源。然而ＡＩ公司卻無償取用，導致新聞網站流量暴跌。

他表示，紐約時報已在二○二三年底控告OpenAI、微軟及Perplexity等公司，訴訟費用超過二千萬美元。儘管紐約時報對ＡＩ侵權行為採取強硬立場，但該報同時也選擇與部分科技業合作。例如，近期便與亞馬遜網站簽署ＡＩ內容授權協議。

談及授權模式時，沙茲伯格表示，部分媒體選擇接受ＡＩ公司針對每次資料抓取與內容使用所支付的微額費用。然而，他質疑這類補償是否足以彌補因ＡＩ崛起而流失的讀者與收入。此外，許多規模較小的新聞機構，其內容同樣被ＡＩ模型使用，卻從未獲得任何形式補償。

他表示，美國私人部門二○二五年投入ＡＩ領域資金達三五○○億美元，但從已公開的授權交易來看，流向內容創作者與資料提供者的金額，不到總投資額的百分之零點五。他警告，若新聞業因商業模式遭到破壞而無法產出內容，受害的不只是媒體，ＡＩ產品品質與可信度也將下降。

面對此嚴峻挑戰，沙茲伯格呼籲新聞業應透過法律途徑捍衛權利，不要默許系統性內容剽竊，與ＡＩ公司簽署內容授權協議時應確保報酬公平，並應與出版、音樂、電影及其他創意產業合作，推動立法保護ＡＩ時代智財權，共同發聲對抗ＡＩ公司龐大的遊說與政治影響力。

他說，新聞業必須讓公眾理解，原創報導是健康社會、安全國家與健全民主制度不可或缺的基礎，而科技巨頭當前的作法，正使這些價值面臨前所未有的威脅，若不採取果斷行動，新聞業的未來與公共領域的健全將岌岌可危。

聯合報系董事長王文杉與執行董事項國寧也率領聯合報、世界日報、經濟日報、聯合線上主管，參與本屆新聞年會。

紐約時報 人工智慧 智財權

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