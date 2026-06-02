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南韓地方選舉將登場 觀察重點首爾、大邱選區

中央社／ 首爾2日專電
韓國地方選舉即將在3日登場，這次地方選舉最受關注的選區之一就是首都首爾市，前2大黨候選人分別為共同民主黨鄭愿伍、國民力量吳世勳。 中央社
韓國地方選舉即將在3日登場，這次地方選舉最受關注的選區之一就是首都首爾市，前2大黨候選人分別為共同民主黨鄭愿伍、國民力量吳世勳。 中央社

韓國地方選舉將在3日登場，全國各地候選人今天在選舉之夜進行最後衝刺，爭取選民支持。韓國這次選舉以首都首爾特別市及在野黨國民力量票倉大邱廣域市最受關注。

政治評論家趙甲濟表示，這次地方選舉最受矚目的2個選區，分別為首爾市及大邱；執政黨共同民主黨提名前首爾城東區廳長鄭愿伍參選首爾市長，對決國民力量候選人吳世勳。

趙甲濟指出，大邱雖然是國民力量的鐵票倉，不過國民力量推出曾涉嫌妨礙戒嚴令解除的秋慶鎬為候選人，共同民主黨則推出前國務總理金富謙參選。趙甲濟表示，「我認為大邱市民現在對於該如何選擇，正陷入相當大的苦惱。」

另一名政治評論家金俊逸也點出，目前國民力量只靠著地域主義支撐，像是大邱、釜山、蔚山等地，不過這些區域也已有很多票流向共同民主黨。金俊逸說：「若這次選舉慘敗，國民力量黨內部勢必會爆發路線鬥爭。」

經歷戒嚴風波，國民力量黨魁張東赫表示，在前總統尹錫悅被彈劾過後沒多久，黨內經歷衝突是無法避免的，「為了讓這些衝突在一定程度上得到癒合，我們必須在黨內確立原則，集中精力與現在的執政黨共同民主黨抗衡，當勝利經驗不斷累積時就能克服分裂局面。」

韓聯社報導，共同民主黨黨魁鄭清來今天選擇在本次地方選舉最大戰場首爾進行競選活動。鄭清來表示，「我認為現在已到了最艱難的關頭，競爭激烈的地區很可能是以小幅票差決勝負。」鄭清來也多次提及在艱困選區參選的大邱市長候選人金富謙。

韓國明天地方選舉投票將從上午6時進行至下午6時，之前於5月29日、30日進行的事前投票，投票率已累積23.51%，創下地方選舉史上最高事前投票率紀錄。

大邱 韓國 首爾

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