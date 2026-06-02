世衛大幅下修伊波拉疑似病例 從906起減至116起

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）於2026年6月二度訪台，其中一項行程即是為設立在台北大安森林公園內的「哈維爾長椅」揭幕。這處地標所紀念的捷克政治人物哈維爾，經常在台灣與捷克的雙邊交流中被提及，也是國際上至今談論民主自由精神與反抗威權壓迫時的象徵人物。哈維爾如何從一名劇作家，一步步成為撼動共產統治的領導者，並在1990年代帶領捷克邁向民主之路？當理想主義者哈維爾在短短幾個月內，從共產政權下的囚犯搖身成為捷克斯洛伐克首任總統時，走入布拉格城堡的他又面臨到什麼挑戰，並為捷克留下哪些深遠的政治與道德遺產？

2026-06-02 16:41