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世衛大幅下修伊波拉疑似病例 從906起減至116起
世界衛生組織（WHO）今天將非洲中部的伊波拉（Ebola）疑似病例數，從之前的906例大幅下修至116例，目前確診病例數則為330例。
法新社報導，世衛表示，截至5月31日，剛果民主共和國紀錄中的伊波拉疑似病例為116例，較上週結束前的906例大幅減少。
目前民主剛果已有約321例確診，其中48人死亡。鄰國烏干達則記錄到9例確診，含一例死亡。
世衛發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）表示，儘管有部分疑似病例變成確診，但有更多疑似病例被證實是罹患其他具有類似初期症狀的疾病，或是發燒情形與伊波拉無關，已從資料中剔除。
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