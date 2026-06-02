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俄羅斯以克里米亞主權抗辯 芬蘭法院斥缺乏現實基礎

中央社／ 赫爾辛基2日專電

俄羅斯芬蘭法庭上拋出荒謬論點，聲稱若芬蘭法院執行國際海牙法庭裁決，等同「芬蘭承認克里米亞為俄羅斯的一部分」。赫爾辛基地方法院嚴斥此說法「缺乏現實基礎」，要求俄羅斯賠償烏克蘭國家石油天然氣公司逾40億歐元（約合新台幣1400億元），以彌補克里米亞資產遭沒收的損失。

赫爾辛基地方法院今年3月作出上述裁定，芬蘭國家廣播公司（Yle）近日披露細節。若上訴法院維持原判強制執行該裁決，芬蘭可能成為歐洲最早實際將遭扣押俄羅斯國有資產，轉作烏克蘭求償用途的國家，對未來歐洲各國處理俄羅斯海外資產具有指標意義。

據報導，執法部門目前已扣押俄羅斯數十處國家資產，包含位於赫爾辛基的俄羅斯科學與文化中心等，總估值至少4000萬歐元（約合新台幣14億元）。自2024年秋季起，芬蘭當局便積極凍結資產，以防俄方轉移財產。然而，俄羅斯對此提起上訴，高等法院尚未定讞，故相關資產暫時無法實質拍賣變現。

這場訴訟根源，可追溯至2014年克里米亞（Crimea）遭俄羅斯武力併吞的歷史事件。當時烏克蘭國家石油天然氣公司（Naftogaz），位於當地的基礎設施與營運資產，遭俄方無償國有化。

負責審理國家與企業投資爭端的設於荷蘭海牙（Hague）的常設仲裁法院（Permanent Court ofArbitration），經過多年審查，在2023年做出關鍵裁決，要求俄羅斯必須連本帶利，賠償該公司超過40億歐元。

然而，仲裁法院本身沒有執行力，烏克蘭國家石油天然氣公司若要實際取得賠償，必須逐一向俄羅斯持有資產的國家，如英國、法國、奧地利及美國，在當地法院申請強制執行。

芬蘭因境內擁有俄羅斯國有不動產，成為全球第一個將扣押付諸行動的國家。赫爾辛基地方法院今年3月裁定，確認芬蘭須依公約義務，將扣押的俄國資產移交給烏克蘭國家石油天然氣公司。

為拖延法律進程，俄羅斯曾要求芬蘭法院延後審理，等待海牙撤銷訴訟的結果。地方法院堅決駁回此請求，明確指出海牙程序將耗時數年，若刻意延宕，會對申請人造成難以彌補的不合理損害。俄方意圖以主權論述干擾司法，反遭法院以嚴厲措辭直接打臉。

芬蘭刑事與訴訟法學者馬蒂·托爾瓦寧（MattiTolvanen）接受Yle採訪時坦言，「若高等法院最終維持原判，扣押資產與變現收益將依正常程序，直接用於償付烏克蘭公司的求償。」他進一步分析，這將顯示芬蘭司法體系嚴格遵守國際公約，一切依法處理照章辦事。

俄羅斯 芬蘭 克里米亞

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