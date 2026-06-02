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德國希望贏得安理會非常任理事國席位

德國之聲／ 德國之聲

安理會聯合國最具權力的機構。根據《聯合國憲章》，安理會「負有維護國際和平及安全的首要責任」。安理會決議對所有聯合國成員國均具有約束力。安理會可以實施制裁、部署維和部隊，授權使用武力。

安理會五個常任理事國擁有否決權，它們分別是美國、俄羅斯、中國、英國和法國，此外，還有十個非常任理事國，每年選出五個，非常任理事國任期兩年。目前，德國正在競選其中一個席位。

德國是聯合國第二大出資國

德國外交部官方網站以德國的財政貢獻來論證德國競選安理會席位的理由：「作為聯合國僅次於美國的第二大捐助國，德國五十多年來一直是聯合國可靠的合作伙伴。」

不過，哈勒大學國際關系學教授瓦爾維克（Johannes Varwick）認為，德國此次競選成功並非鐵板釘釘，「幾十年來，德國一直被看作是多邊政策解決全球問題的推動力量。但如今，支持德國的力量正在瓦解。」他對德國之聲表示，以色列-加薩衝突、兩伊戰爭和烏克蘭戰爭都在此產生了影響。儘管如此，瓦爾維克認為，最終，財政支持很可能成為決定性因素。

對德國的譴責：雙標

如果德國果真獲得席位，它將通過這一新的身份實現怎樣的目標？一部專門為競選安理會成員國製作的短片《不僅是一個席位》中有這樣一段話：「我們做好準備坐上這個位置，為的是站起身來。旨在尊重、實現正義與和平。」德國外交部還表示，「在安理會，德國計劃將重點放在防禦衝突、解決危機、氣候和安全問題上。」

不過，這些目標過於泛泛，任何人都可以倡導宣稱，因此很難被視為德國特有的獨到之處。

德國申請安理會席位的某些文字與美國總統川普奉行的強硬政策，似乎形成鮮明對比，例如，德國外交部呼籲維護「基於規則的國際秩序」以及國際法的有效性。德國外長瓦德富爾在紐約接受德國之聲採訪時表示，「聯合國正面臨壓力」，但他同時指出，「我認為外交手段仍然至關重要，因為它可以避免弱肉強食的局面。」他沒有直接提及川普的名字。

瓦爾維克教授指出，德國雖然在聯合國框架下強調國際法的有效性，但柏林的言行卻常常自相矛盾。一些國家指責德國虛偽，「例如，在加薩問題上，你們如此明確地站在以色列一邊。我認為聯合國幾乎所有人都能理解，德國與以色列有著特殊的歷史淵源，這一點毋庸置疑。」瓦爾維克指的是納粹德國發生的對猶太人的大屠殺，約六百萬猶太人慘遭殺害。他解釋道，「但你們如此明顯地站在侵略者一邊--至少許多人的感受是這樣的，同時，在烏克蘭問題上又死守國際法底線。這難道不自相矛盾嗎？」

安理會改革似乎毫無希望

德國外長瓦德富爾希望聯合國能夠在解決國際衝突中發揮更大的作用。至於烏克蘭戰爭和伊朗戰爭，他期待聯合國「在化解目前危機的外交斡旋中扮演關鍵角色」。

在這兩場戰爭以及許多其他衝突中，聯合國都顯得相當被動，主要原因是有安理會的常任理事國直接參與了這些衝突，比如俄羅斯發動了侵略烏克蘭的戰爭，美國則捲入了伊朗戰爭。它們均一票否決了約束自身的決議，也因此安理會實際上處於癱瘓狀態。

瓦德富爾外長認為，這一點證實了安理會改革的必要性，聯合國秘書長古特雷斯也對此表示支持。他們的論點是，安理會成員國，尤其是擁有否決權的常任理事國，反映了二戰後當時的全球政治格局，而如今世界局勢早已今非昔比。

德國、日本、巴西和印度多年來一直要求獲得一個常任理事國席位，他們認為非洲國家也應該得到兩個位置。此外，還應為非洲、亞洲和拉美設立四至五個非常任理事國席位。

然而，這些願望至今未能實現，且未來似乎也不太可能實現，因為現有的五個常任理事國必須同意放棄其特權，而這是毫無希望的。

奧地利和葡萄牙是強有力的競爭者

德國曾六次擔任安理會成員國，上一次是2019/20年。德國此次競選2027/28年的安理會席位，來自歐洲的競爭對手是奧地利和葡萄牙。競選成功的前提是獲得193個成員國中三分之二的多數支持。

德國外長瓦德富爾接受德國之聲採訪時表示，聯合國大會選出的這個國家要有經驗，也有興趣增進對其他國家了解。” 不言而喻，他認為當選的時機並不差，不過，其他國家是否也持相同觀點，將於6月3日揭曉。

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