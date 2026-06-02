傳美考慮歐洲擴張核保護傘 商討更多北約盟國部署核武

英國「金融時報」（Financial Times）報導，美國正在討論是否對更多北大西洋公約組織歐洲成員國部署核武，藉以安撫盟邦，確保即便縮減常規軍事支援也不會削弱安全保證。

報導指出，3位知情人士向金融時報表示，美國官員對於在現有6個部署可搭載核武轟炸機的國家之外進行額外部署持開放態度。

在高度保密之下進行的這些討論可能不會改變現有核武器共享安排，但此刻正值歐洲廣泛關切美國總統川普可能裁減駐歐洲美軍和重要武器系統之際。

這項計畫可能允許更多國家部署美國擁有的所謂雙能飛機（Dual-Capable Aircraft, DCA），即能夠執行核打擊的飛機。其中兩位人士指出，在北大西洋公約組織（NATO）盟國被要求承擔更多常規防衛責任之際，美國以開放態度討論擴大相關部署，藉以凸顯華府提供核保護傘承諾不變。

知情人士指出，包括波蘭等北約東翼國家和部分波羅的海國家對於部署具備核打擊能力的軍機基地展現出意願。

其中波蘭官員更公開表示希望部署核武，前總統杜達（Andrzej Duda）曾呼籲美國把DCA計畫擴展到波蘭領土，華沙當局今年也參與法國提出的新倡議，針對首度將其部分核武嚇阻暫時調度到歐洲其他盟國的可能性進行探討。

一位知情人士指出，這些討論目前仍在北約內部機制中進行，越接近俄羅斯邊境的盟邦展現出越強烈興趣。

知情人士指出，俄羅斯入侵烏克蘭，以及總統普丁（Vladimir Putin）一再強調克里姆林宮的核武能力，都進一步激發部分北約盟邦希望部署DCA基地的意願。

另一位消息人士則表示，擴大美國核武部署的協議近期內尚不會達成。

北約的核武器共享計畫目前允許比利時、德國、義大利、荷蘭、土耳其和英國部署美國雙能飛機及「前進部署」的核彈。這些核武由美軍保護，華府保留唯一的最終使用授權。

美國部署在歐洲國家的核武由美軍存放並且負責守衛，盟國指定飛行大隊則以F-35、F-15和龍捲風戰鬥機（Tornado）參與相關演訓，藉以展現北約兵力態勢並且最終在獲美國授權下部署這些核彈。