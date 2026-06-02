以色列國會一讀通過解散法案 大選可能提前舉行

以色列國會議員今天在一讀表決中支持1項解散國會的法案，為可能提前舉行的大選鋪平道路。

法新社報導，根據以色列國會（Knesset）聲明，這項由總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）執政聯盟提出的法案在120席國會中獲得106名議員支持，其餘議員並未出席表決。

這項法案規定大選需在9月8日至10月20日間舉行，但必須再通過兩讀後才能成為法律。

根據現行規定，以國最遲須在10月27日前舉行大選，屆時本屆國會任期也將屆滿。

執政聯盟主席卡茲（Ofir Katz）發布聲明表示：「我們完成了4年任期，這在以色列政壇是極為罕見的成就，我們為此付出許多努力。」

「本屆國會通過了520多項法案及9個預算案。事實上，我們一直堅守到了最後一刻。」

執政聯盟推動解散國會之際，尼坦雅胡正面臨極端正統派政黨日益升高的壓力，他所領導的右派聯盟也愈來愈接近瓦解。

極端正統派政黨指控尼坦雅胡沒有兌現承諾、推動立法，以讓在猶太法典學校（Yeshiva）就讀的年輕男性永久免除義務兵役。

現年76歲的尼坦雅胡近日透露自己接受了攝護腺癌手術。他被形容為以色列政壇的「不死鳥」，並已表明將爭取再度連任。他也是以國在位最久的總理，自1996年首度就任以來，已執政超過18年。