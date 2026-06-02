快訊

是你嗎？他花21元買飲料爽中千萬 3-4月統一發票中獎清冊出爐

比爾蓋茲認了！遭前妻怒告「偷吃20多次」 員工聽了大傻眼

T-34模擬迫降過程失事 空軍證實：飛官未用無線電求救、未遭拋出機外

聽新聞
0:00 / 0:00

以色列國會一讀通過解散法案 大選可能提前舉行

中央社／ 耶路撒冷2日綜合外電報導

以色列國會議員今天在一讀表決中支持1項解散國會的法案，為可能提前舉行的大選鋪平道路。

法新社報導，根據以色列國會（Knesset）聲明，這項由總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）執政聯盟提出的法案在120席國會中獲得106名議員支持，其餘議員並未出席表決。

這項法案規定大選需在9月8日至10月20日間舉行，但必須再通過兩讀後才能成為法律。

根據現行規定，以國最遲須在10月27日前舉行大選，屆時本屆國會任期也將屆滿。

執政聯盟主席卡茲（Ofir Katz）發布聲明表示：「我們完成了4年任期，這在以色列政壇是極為罕見的成就，我們為此付出許多努力。」

「本屆國會通過了520多項法案及9個預算案。事實上，我們一直堅守到了最後一刻。」

執政聯盟推動解散國會之際，尼坦雅胡正面臨極端正統派政黨日益升高的壓力，他所領導的右派聯盟也愈來愈接近瓦解。

極端正統派政黨指控尼坦雅胡沒有兌現承諾、推動立法，以讓在猶太法典學校（Yeshiva）就讀的年輕男性永久免除義務兵役。

現年76歲的尼坦雅胡近日透露自己接受了攝護腺癌手術。他被形容為以色列政壇的「不死鳥」，並已表明將爭取再度連任。他也是以國在位最久的總理，自1996年首度就任以來，已執政超過18年。

以色列 國會

延伸閱讀

聯合國將召開緊急會議 商討以軍對黎巴嫩最新攻勢

新十字軍東征／內唐亞胡頻開戰 救政權也救自己

中東戰爭第94天》川普稱未來一週可望達協議 最新發展一次看

傳伊朗暫停與美國談判 要求以色列軍隊撤出黎巴嫩

相關新聞

推翻蘇聯鐵幕！捷克前總統哈維爾的外交與道德遺產

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）於2026年6月二度訪台，其中一項行程即是為設立在台北大安森林公園內的「哈維爾長椅」揭幕。這處地標所紀念的捷克政治人物哈維爾，經常在台灣與捷克的雙邊交流中被提及，也是國際上至今談論民主自由精神與反抗威權壓迫時的象徵人物。哈維爾如何從一名劇作家，一步步成為撼動共產統治的領導者，並在1990年代帶領捷克邁向民主之路？當理想主義者哈維爾在短短幾個月內，從共產政權下的囚犯搖身成為捷克斯洛伐克首任總統時，走入布拉格城堡的他又面臨到什麼挑戰，並為捷克留下哪些深遠的政治與道德遺產？

俄猛轟烏多地釀10死百傷 民眾：現場如世界末日

俄羅斯無人機及飛彈今天清晨猛轟包括基輔與第聶伯羅等多座烏克蘭城市，造成至少10人死亡、逾百人受傷。首都有民眾帶著6歲女兒...

俄5月發射8150架無人機 襲烏創高 澤倫斯基向美喊話

法媒分析烏克蘭空軍資料發現，俄羅斯5月對烏克蘭發射了8150架長程無人機，創下單月新高紀錄，基輔當局則呼籲盟友提供防空支援。烏克蘭總統澤倫斯基31日接受美媒專訪，他稱考慮到「基輔戰略形勢的改善」，他希望在冬季來臨前繼續推進與俄羅斯的和平談判。

小馬可仕熱線魯比歐 聚焦呂宋經濟走廊

菲律賓總統小馬可仕1日與美國國務卿魯比歐通話，討論南海與呂宋經濟走廊等經濟與安全優先議題。兩人並強調，將致力加強同盟關係與持續密切合作。

談判羅生門 伊朗喊暫停 川普卻稱「極快步調」進行中

伊朗1日表示，由於以色列在黎巴嫩的軍事行動升級、波斯灣周邊地區再度爆發空襲，伊朗將暫停與川普政府談判結束戰爭和重開荷莫茲海峽。不過川普總統堅稱談判仍在進行，同日社群媒體上發文稱正以「極快步調」與伊朗談判中。讓美伊雙方的談判進度宛如羅生門，訊息極度混亂。

紐時：川普高估美軍管控能力 俄烏、加薩、伊朗都陷僵局

紐約時報報導，川普總統重返白宮後，從俄烏、加薩到對伊朗的戰爭，多項國際干預行動虎頭蛇尾，接連陷入僵局，令偏好速戰速決的他深感挫折。專家分析，他誤判美國現有實力，美方雖擅用軍事行動打開局面，卻最不擅長管控當地政局發展，尤其「後續跟進」從來不是他的強項。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。