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金融時報：美考慮增核武部署點 安撫歐洲盟邦

中央社／ 倫敦1日綜合外電報導

英國「金融時報」披露，美國考慮將具備核打擊能力的軍機部署到更多北約盟國，藉此安撫盟邦即使減少傳統軍事力量支援，美國對盟友的安全承諾也不會因此削弱。

美國川普政府近期決定取消原定部署至歐洲的一些重要武器系統，並宣布撤走部分駐歐美軍，以便將更多軍事資產轉移至亞洲及其他地區，相關舉措讓部分北約盟國擔心歐洲防禦體系恐出現缺口，削弱嚇阻或擊退任何來犯之敵的能力。

金融時報引述3位知情人士透露，美國官員近日表明，願考慮擴大核打擊作戰飛機的部署範圍，不再侷限於目前的6個盟國。若計畫成真，屆時美軍的核常兼備作戰軍機將部署到歐洲更多國家。

其中2名消息人士指出，美方願意考慮擴大核打擊能力軍機部署範圍，主要是為展現美國固然要求盟國自身承擔更多傳統武力防衛責任，但仍會繼續提供核保護傘。

消息人士指出，包括波蘭及部分波羅的海國家，都有意願成為新增部署核常兼備作戰軍機的候選地點。

熟悉討論內容的人士表示，幾個距離俄國最近的盟國興趣最濃，但美國與盟國短期內就達成擴大核武部署安排的可能性不高。

目前美國透過冷戰期間與北約的核子共享計畫，部署核武在比利時、德國、義大利、荷蘭、英國及土耳其6個盟國。這6國獲准部署美軍的核常兼備作戰軍機與前推部署的核彈，接受美國保護，核武使用權限也完全掌握在華府手中。

美國部署於歐洲國家的核武均由美軍負責存儲與看管。

包含美國在內的各盟國特定空軍聯隊，操作F-35、F-15 及龍捲風（Tornado）戰機接受訓練，透過參與演習與任務來彰顯嚇阻力；戰時若獲美國授權，這些盟軍戰機也可負責執行核彈投擲任務。

歐洲 金融時報 北約

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