秘魯總統大選二輪對決 藤森惠子再次攻堅

秘魯總統大選第2輪決選今天投票，由保守派候選人藤森惠子（KeikoFujimori）與前左派國會議員桑傑士（RobertoSanchez）進入對決。

藤森惠子是已故秘魯強人藤森謙也（AlbertoFujimori）之女，她過去曾三度競選總統都失敗，如今是最被看好的候選人。

秘魯政治一直動盪不安，10年之內有8位總統下台。這次選戰中不時傳出暴力犯罪與勒索，選民對長期政治紛擾感到不滿，將責任歸咎於目前的政客。

4月的第一輪投票，因後勤作業頻出狀況、一些投票站延遲開放投票，加上有舞弊的指控，讓這次選舉蒙上陰影，更加深社會大眾對體制的不信任，也讓第二輪決選情勢更詭譎難料。

根據民調，目前仍有約1/5選民尚未決定投票給誰，兩位進入決選的候選人都未獲得穩固支持，兩人在首輪的得票率合計還不到3成。

根據選前最後一份益普索（Ipsos）民調顯示，藤森惠子領先桑傑士僅3個百分點，這差距接近誤差範圍。

藤森謙也過去的強人形象，至今影響女兒的政治認同，對她而言，這既是優勢也是劣勢。

藤森謙也因擊敗左翼叛亂分子、穩定經濟而受到支持者的讚揚，但他後來因貪腐和侵犯人權罪名入獄，於2024年過世。

51歲的藤森惠子曾3度競選總統皆鎩羽而歸，這是第4次參選，是她最接近勝選的一次。

桑傑士曾任部長和國會議員，他以貧困農民代言人自居；秘魯農民自覺是弱勢，是被排除在權力之外的一群。

今天決選結果，將決定由誰當選秘魯總統，新任總統也將面對挑戰：一個分裂的國會和一個動盪的體制。