俄猛轟烏多地釀10死百傷 民眾：現場如世界末日

俄羅斯無人機及飛彈今天清晨猛轟包括基輔與第聶伯羅等多座烏克蘭城市，造成至少10人死亡、逾百人受傷。首都有民眾帶著6歲女兒直呼，現場宛如「世界末日」。

路透社報導，照片顯示，基輔（Kyiv）高樓上方出現巨大爆炸與濃煙。基輔市長克里契科（VitaliKlitschko）表示，首都夜間遭襲已釀4人死亡、58人受傷，當中包括兒童。

穆德拉（Olha Mudra）帶著6歲女兒娜塔莉亞（Natalia）在一處遭襲現場說道：「我們根本搞不清發生什麼事，像世界末日一樣。」

她補充說，當時她站在一棟被毀的住宅大樓和受損車輛前，「什麼都被掩埋了，到處是煙霧，根本看不見東西。」

克里契科指出，1枚疑似飛彈擊中一棟24層公寓大廈，導致部分結構坍塌，可能還有人被壓在瓦礫下。另外，1棟9層公寓大樓也因疑似飛彈殘骸起火。

數千名尋求避難的民眾湧入基輔地鐵系統，有目擊者表示，有人攜帶個人物品及床墊，防空系統攔截俄羅斯攻擊的聲響貫穿整座城市。

目擊者表示，日出過後，首都又傳出更多爆炸聲。

第聶伯羅（Dnipro）及其周邊今天同樣遭飛彈與無人機攻擊，地方首長哈扎（Oleksandr Hanzha）在通訊軟體Telegram寫道，造成6死36傷。

他在文中表示，所有傷者均已送醫，情況穩定。他並發布多張照片，可看到當地多棟住宅被毀、車輛被焚及兒童遊樂場受損。

烏克蘭東北部哈爾科夫（Kharkiv）市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）同樣在Telegram發文，指出無人機與飛彈襲擊已造成包括一名兒童在內的10人受傷。

此時，俄羅斯地區也遭到攻擊。克拉斯諾達地區（Krasnodar）的伊利斯基（Ilsky）煉油廠今天在Telegram通報，工廠遭無人機攻擊後起火。

俄羅斯邊境城市貝爾哥羅德（Belgorod）官員在Telegram貼文表示，一架烏克蘭無人機擊中民宅，導致一名11歲男孩受傷。

多家俄媒並引述俄國防部說法指出，俄軍當晚共擊落148架烏克蘭無人機。