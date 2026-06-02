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加薩仍在流血 戰地記者祈求：讓死亡停止

聯合報／ 記者林秀姿／馬賽即時報導
路透社代表穆罕默德．薩林（Mohammed Salem，圖左）與法新社代表穆罕默德．阿貝德（Mohammed Abed ，圖右）兩人都是巴勒斯坦人，是加薩戰火見證者，昨代表所有在加薩堅持不懈的攝影記者們領取「2026年自由金筆獎」。記者林秀姿／攝影
路透社代表穆罕默德．薩林（Mohammed Salem，圖左）與法新社代表穆罕默德．阿貝德（Mohammed Abed ，圖右）兩人都是巴勒斯坦人，是加薩戰火見證者，昨代表所有在加薩堅持不懈的攝影記者們領取「2026年自由金筆獎」。記者林秀姿／攝影

加薩仍在流血，」2023年10月加薩走廊衝突爆發以來，每天都有無數人喪生，而加薩人民現在唯一的等待與期盼，就只是「讓死亡停止」。世界新聞出版協會（WAN–IFRA）6月1日在法國馬賽舉辦世界新聞年會，超過1300名來自全球各地新聞工作者與會，一年一度象徵全球新聞自由最高榮譽的「2026年自由金筆獎」，昨頒發給「在加薩工作的專業平面與影音攝影師」，由三大通訊社法新社、美聯社與路透社代表領獎，「我們向全世界祈求，保護在加薩的記者。我們希望未來，我們和所有的家人都能平安地住在家裡。」

他們致詞表示，在世界的目光中、在信仰中、在監獄中，這場戰爭已成為歷史上對記者而言最致命的戰爭。根據保護記者委員會（CPJ）的紀錄，已有超過數百名記者在加薩喪生。這些人不僅僅是數字，他們是我們的朋友，我們的同事。

法新社代表穆罕默德．阿貝德（Mohammed Abed ）說，「我們是巴勒斯坦人，我們的家在加薩，我們不是站在故事和畫面外的旁觀者」，當他拍下那些哭喊、受傷的孩子時，那些孩子可能是社區裡的孩子，死亡的陰影籠罩著每個人，許多人甚至已經在社交媒體上寫好了遺言，因為他們知道悲劇隨時可能降臨。

美聯社代表法蒂瑪．舒貝爾（Fatima Shbair ）說，這場戰爭打破了現代戰地記者的常規，以色列對加薩實施了外國記者禁令，除非在軍方嚴格護送下，否則國際媒體無法自由進入報導。這意味著，世界上唯一能將加薩真相傳遞出來的，是巴勒斯坦的在地記者。他們在戰火中求生，隨著軍事行動的擴大，他們必須帶著家人不斷遷移，在醫院的基地或任何地方尋找微弱電力和網路連線。

這裡沒有輪替，沒有停止，沒有喘息。所有的舉證責任，全都落在這些身處險境的在地記者肩上。有些人或許會質疑，這些身處故事之中、家庭同樣受到戰火波及的記者，能否保持客觀？「作為記者，你必須要做一份工作，那份工作就是要『見證』，並且要報導事實，讓全世界都知道發生了什麼事。」

路透社代表穆罕默德．薩林（Mohammed Salem ）的哥哥也在這場戰爭中喪生，至今還找不到遺體。他說，「在加薩工作，你必須意識到這是世界上最艱難的地方，外國人透過你的鏡頭看到真相，但戰火中你的肉身卻可能是敵人的攻擊目標。你必須極力保護自己，因為已經有太多同事被殺害了。」

他昨天也分享2024年獲得世界新聞攝影獎、普立茲突發新聞攝影獎雙獎照片背後的故事。該張照片名為「抱著外甥女遺體的巴勒斯坦女人」，畫面震撼全球，被稱為巴勒斯坦聖殤照。薩林說，當時在醫院，一名加薩女性走進停屍間，地上滿是鮮血，她開始在遺體中尋找自己的家人，她發現了5歲的外甥女，她緊緊抱著遺體，開始放聲大哭。從按下快門的時候，直到現在，他耳邊、心底都還能聽見醫院裡悲痛的哭喊聲，「我們看不見裹屍布裡女孩的臉龐吧，但她的臉跟加薩所有孩子一樣都曾經閃亮過」。 

他們深刻的致詞與談話，引起在場上百名新聞人起立鼓掌，他們說這個獎項對加薩的記者們意義重大，因為這個獎項傳遞了一個重要訊息：「我們看到了你們，我們知道你們做了什麼，我們也知道這付出了多大的代價。」

路透社代表穆罕默德．薩林（Mohammed Salem ）昨分享2024年獲得世界新聞攝影獎、普立茲突發新聞攝影獎雙獎照片背後的故事。這張照片名為「抱著外甥女遺體的巴勒斯坦女人」，婦女伊納斯·阿布·馬阿瑪爾（Inas Abu Maamar）在醫院緊緊抱著因戰火喪生的5歲姪女遺體。路透
路透社代表穆罕默德．薩林（Mohammed Salem ）昨分享2024年獲得世界新聞攝影獎、普立茲突發新聞攝影獎雙獎照片背後的故事。這張照片名為「抱著外甥女遺體的巴勒斯坦女人」，婦女伊納斯·阿布·馬阿瑪爾（Inas Abu Maamar）在醫院緊緊抱著因戰火喪生的5歲姪女遺體。路透

法新社代表穆罕默德．阿貝德（Mohammed Abed ）說，「我們是巴勒斯坦人，我們的家在加薩，我們不是站在故事和畫面外的旁觀者」。記者林秀姿／攝影
法新社代表穆罕默德．阿貝德（Mohammed Abed ）說，「我們是巴勒斯坦人，我們的家在加薩，我們不是站在故事和畫面外的旁觀者」。記者林秀姿／攝影

美聯社代表法蒂瑪．舒貝爾（Fatima Shbair ）說，世界上唯一能將加薩真相傳遞出來的，是巴勒斯坦的在地記者，作為記者，最重要的工作就是要「見證」並且報導事實。記者林秀姿／攝影
美聯社代表法蒂瑪．舒貝爾（Fatima Shbair ）說，世界上唯一能將加薩真相傳遞出來的，是巴勒斯坦的在地記者，作為記者，最重要的工作就是要「見證」並且報導事實。記者林秀姿／攝影

路透社代表穆罕默德．薩林（Mohammed Salem ，圖中）分享2024年震撼全球的照片背後故事。這張照片（圖上）被稱為巴勒斯坦聖殤照，罹難者家屬的哭喊聲至今都還留在他心中。記者林秀姿／攝影
路透社代表穆罕默德．薩林（Mohammed Salem ，圖中）分享2024年震撼全球的照片背後故事。這張照片（圖上）被稱為巴勒斯坦聖殤照，罹難者家屬的哭喊聲至今都還留在他心中。記者林秀姿／攝影

路透社代表穆罕默德．薩林（Mohammed Salem ）致詞時表示，「在加薩工作，你必須意識到這是世界上最艱難的地方，外國人透過你的鏡頭看到真相，但戰火中你的肉身卻可能是敵人攻擊目標」。他的哥哥也在這場戰爭中喪生。記者林秀姿／攝影
路透社代表穆罕默德．薩林（Mohammed Salem ）致詞時表示，「在加薩工作，你必須意識到這是世界上最艱難的地方，外國人透過你的鏡頭看到真相，但戰火中你的肉身卻可能是敵人攻擊目標」。他的哥哥也在這場戰爭中喪生。記者林秀姿／攝影

法國 加薩走廊 加薩

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