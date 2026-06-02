俄5月發射8150架無人機 襲烏創高 澤倫斯基向美喊話

法媒分析烏克蘭空軍資料發現，俄羅斯5月對烏克蘭發射了8150架長程無人機，創下單月新高紀錄，基輔當局則呼籲盟友提供防空支援。烏克蘭總統澤倫斯基31日接受美媒專訪，他稱考慮到「基輔戰略形勢的改善」，他希望在冬季來臨前繼續推進與俄羅斯的和平談判。

中央社引述法新社報導，根據烏克蘭空軍每日戰報的彙整與分析，俄羅斯5月發射8150架長程無人機，較4月增加24%。

俄羅斯5月也發射211枚飛彈，是歷來單月發射量最高的月份之一。與此同時，基輔當局向美方緊急求援，希望華府提供愛國者(Patriot)防空系統的彈藥。

烏克蘭已在全國各地建立強大防空網，能擊落大部分來襲無人機，但仍依賴西方盟友才能攔截俄羅斯飛彈。

在俄羅斯發動這波創紀錄攻勢前，俄烏兩國5月曾停火3天，一度燃起外界對雙方為邁向和平付出更多努力的希望。不過俄烏隨後互控對方違反停火協議，並進一步加強長程攻擊行動。

莫斯科當局5月還動用了可搭載核彈頭的「榛樹」(Oreshnik)彈道飛彈，這是俄軍自全面入侵烏克蘭以來第三度使用該武器。

路透報導，烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚長布達諾夫1日表示，烏方認為在冬季前達成結束對俄戰爭的協議，是一個切實可行的結果。

澤倫斯基在5月31日播出的美國哥倫比亞廣播公司(CBS)專訪中表示，基輔希望在冬季來臨前推進與俄羅斯的和平談判。

但由於美國將焦點轉向伊朗局勢，由華府斡旋、旨在推動和平協議的談判目前已陷入停頓。

烏克蘭官員指出，俄羅斯軍隊的地面推進已經放緩，而烏克蘭則加強了在俄羅斯境內的中遠程打擊行動，主要針對俄羅斯的石油工業。烏國防軍還於日前襲擊了位於克里米亞東部重要港口費奧多西亞的一處俄軍防空雷達站，以及位於頓內茨克地區的多個俄軍無人機指揮所、物資庫和彈藥庫。

澤倫斯基指出，他有可能在歐洲的幫助下組織談判，或者與俄羅斯進行雙邊會談，但他再次呼籲對俄羅斯實施更嚴厲的制裁。

報導指出，針對與美國有關無人機合作方面的問題，澤倫斯基表達了與美國達成相關協議的期待，但表示需要得到美國總統川普的許可。澤倫斯基表示，烏方已與部分中東和歐洲國家簽署相關合作協議，希望美國也能作出類似決定。