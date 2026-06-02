紐時：川普高估美軍管控能力 俄烏、加薩、伊朗都陷僵局

紐約時報報導，川普總統重返白宮後，從俄烏、加薩到對伊朗的戰爭，多項國際干預行動虎頭蛇尾，接連陷入僵局，令偏好速戰速決的他深感挫折。專家分析，他誤判美國現有實力，美方雖擅用軍事行動打開局面，卻最不擅長管控當地政局發展，尤其「後續跟進」從來不是他的強項。

華府智庫新美國安全中心（CNAS）執行長方登說，轟炸也許能暫緩像伊朗提煉濃縮鈾活動般備受各界關注的議題，但軍事行動無法解決更廣泛且深層的政治問題，而這正是川普目前最難突破的障礙。

川普偏好速勝，無論軍事打擊或外交談判都希望以強勢且果斷的方式迅速取得成果。然而，他的第二任期正接連撞上一堵「現實高牆」，原寄望快速收尾的幾場國際危機，如今大多仍處於漫長談判、政治拉鋸或難以善後的階段。

例如川普去年1月回任前就屢屢誇口，自己24小時內就能結束俄烏戰爭，至今卻仍未見到停火曙光，他也已鮮少再提此事。有知情人士說，俄方低調表明厭倦美國中東特使威科夫及川普女婿庫許納不時造訪，希望改以俄美建立包含工作小組和定期會議的穩定外交機制，並批評美國駐俄大使已懸缺近一年。

加薩戰爭雖已在技術上處於停火狀態與交換人質及囚犯，但對當地巴勒斯坦武裝團體的繳械和重建與治理加薩的安排遲未落實。如今美伊戰爭也在技術上停火後，重回伊朗核武與飛彈議題的談判桌。

上述挫折也許反映出，企圖心十足的川普終究還是碰撞國際現實的限制；這也可能是他高估美軍能力的結果。美國也許擅長以空襲摧毀核設施，卻不擅長管控伊俄烏等國內部的政治走向。

方登還說，外交政策原就是漫長艱難的工程，川普並非美國史上首位以為複雜國際問題能快速得到解決的總統；但真正決定成敗的，往往不是戲劇性重大宣示，而是後續的跟進。

部分專家也認為，川普政府的錯誤在於過度仰賴零星通話或特使出訪，缺乏傳統外交所需的日常接觸及持續互動，導致談判難以穩定推進。

更重要的是，伊朗領導高層顯然也意識到，在伊美停火後，川普無意重啟在美國國內不受歡迎的戰爭，故可能因此選擇以拖待變，將終戰談判拉長至數月甚至數年。

在談判過程中，他雖以「胡蘿蔔與棍棒」雙管齊下施壓伊朗，但雙方爭點仍在2月底開戰前就已存在的核武與飛彈議題。

前總統拜登的白宮國安顧問蘇利文就形容，川普「試過轟炸和封鎖，也試過施壓伊朗，但現在卡住了」。