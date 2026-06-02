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談判羅生門 伊朗喊暫停 川普卻稱「極快步調」進行中

世界日報／ 編譯廖振堯／綜合報導
在以色列持續攻擊黎巴嫩後，伊朗聲稱繼續封鎖荷莫茲海峽。照片為停泊在海峽的商船與海灘上的遊客。（美聯社）
在以色列持續攻擊黎巴嫩後，伊朗聲稱繼續封鎖荷莫茲海峽。照片為停泊在海峽的商船與海灘上的遊客。（美聯社）

伊朗1日表示，由於以色列在黎巴嫩的軍事行動升級、波斯灣周邊地區再度爆發空襲，伊朗將暫停與川普政府談判結束戰爭和重開荷莫茲海峽。不過川普總統堅稱談判仍在進行，同日社群媒體上發文稱正以「極快步調」與伊朗談判中。讓美伊雙方的談判進度宛如羅生門，訊息極度混亂。

華盛頓郵報報導，伊朗和美國談判代表上周曾表示在最終敲定諒解備忘錄上有所進展，但一位了解談判的伊朗官員1日告訴華郵，他認為近期達成協議的希望渺茫，談判暫停的原因是以色列在持續在黎巴嫩軍事打擊。此外，美國談判代表周末臨時修改協議條款，且並未告知伊方，這也阻礙了談判進展。

以色列近幾周在黎巴嫩加強空襲，造成數十人死亡，也對南部兩座最大城市發布了強制撤離令。伊朗1日再次警告稱，黎巴嫩衝突將威脅到與美國達成的全面停火協議。

而美國與伊朗亦彼此攻擊。美軍中央司令部周末稱伊朗無人機構成了明顯的威脅，空襲目標是位於戈魯克(Goruk)與葛希姆島(Qeshm Island)的防空系統、一個地面控制站和兩架攻擊型無人機。伊朗隨即於1日向科威特發射飛彈報復，伊斯蘭革命衛隊聲稱目標已被摧毀，並警告任何再次襲擊都將招致回應。

但川普1日在「真實社群」(Truth Social)上發文稱：「伊朗真的很想達成協議…民主黨和一些看似不愛國的共和黨人難道不明白嗎？那些政客告訴我應該快點或慢點、發動或不發動戰爭等等，我就很難好好履行職責進行談判。你們放輕鬆，一切最終都會搞定的。」

過了約12小時，川普又發文稱他已與內唐亞胡通話，之後不會有軍隊前往貝魯特，他的下一條貼文則說與伊朗持續對話，正以「極快步調」談判中。川普的一連串舉動，包括與內唐亞胡胡通電話，似乎是為了避免美國與伊朗的談判徹底破裂，而總統堅稱談判仍在按計畫進行，似乎只更加凸顯了雙方之間的脫節。

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