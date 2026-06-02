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美國有意擴張核保護傘！傳討論增加歐洲核彈部署 至少4國想爭取

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美軍駐德國拉姆施坦空軍基地2023年6月6日執行「軍刀護衛者」多國聯合軍演的醫療演練。路透
美軍駐德國拉姆施坦空軍基地2023年6月6日執行「軍刀護衛者」多國聯合軍演的醫療演練。路透

金融時報2日引述三名知情相關討論的人士透露，美國已釋出訊號，有意擴大在歐洲的核武部署，正討論讓更多北約國家接納具核打擊能力的轟炸機，波蘭和波羅的海三國等北約東翼表達有意加入核保護傘。

目前美國在比利時、德國、義大利、荷蘭、土耳其與英國這六國，部署有雙重能力戰機（DCA）及核彈

知情人士指，相關磋商正透過北約管道進行，最靠近俄羅斯邊界的盟國表現高度興趣；但談判未必在短期內拍板，也未必改變現行核武共享安排。

根據知情人士，美方此舉是希望在縮減對歐洲傳統軍事支援、施壓歐洲承擔更多防衛責任之際，向盟友展現美方的安全承諾並未動搖。

北約表示，這套冷戰時期建立的核共享安排，讓沒有核武的北約盟國也能參與聯盟核政策與核武規畫。

部署在歐洲的美國核武由美軍負責看管保護，且華府保有唯一使用授權。相關盟國則指定空軍部隊，使用F-35、F-15與龍捲風攻擊機（Tornado）等接受訓練，參與演習與任務，藉此展示北約的軍事態勢；一旦美國授權，這些部隊最終可負責投放核彈。

川普政府近期取消原定部署到歐洲的關鍵武器系統，並宣布撤回部分美軍，準備把更多軍事資源轉往亞洲與其他地區。這些動作讓部分北約盟國感到震驚，擔心歐洲防務出現缺口，削弱嚇阻或擊退攻擊的能力。

雖然歐洲盟國已承諾大幅提高國防支出，也會投資過去主要由美國提供的關鍵傳統軍事能力，但在他們看來，美國的核保護傘仍無可取代。

核彈 歐洲 美國

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