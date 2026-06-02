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丹麥中左翼組閣終成局 川普意圖格陵蘭列重點

中央社／ 哥本哈根1日綜合外電報導

丹麥看守總理佛瑞德里克森今天表示，目前已達成政黨協議，將組建中間偏左聯合政府。在美國總統川普揚言要拿下格陵蘭島之際，佛瑞德里克森繼續鞏固她的執政地位。

佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）這次協調左翼各政黨組閣，將展開她的第3個總理任期，也結束了3月大選以來長達69天的政治僵局。

3月24日大選結果，有多達12個政黨擠進國會，這是丹麥政治史上歷時最久的組閣談判，左右黨派各自合縱連橫，尋求組閣機會。

中間偏左的佛瑞德里克森向媒體表示：「我已覲見國王陛下，宣告可以正式組成新政府了。」

她指出，新政府的施政重點將於明天公布，閣員名單則在後天宣布。

佛瑞德里克森領導的中間派聯盟，在3月選舉中失去多數席次，主要因丹麥人民對生活成本高漲而情緒不滿。儘管如此，社會民主黨仍以38席為國會最大黨，但較先前的50席減少。

經過兩個多月協商，現年48歲的佛瑞德里克森終獲得國會中的左翼支持，確定連任。

新政府是一個中間偏左的少數派內閣，由4個政黨組成，包括佛瑞德里克森的社會民主黨（SocialDemocrats），以及社會自由黨（Social Liberals）、綠色左翼（Green Left）、溫和黨（Moderates）。

聯合政府在國會179席中僅控制82席，未達90席的過半多數，將來在國會推動議案時，還須依賴極左翼的「紅綠聯盟」（Red-Green Alliance）投票支持。這次新內閣組成，象徵著佛瑞德里克森的執政路線再度向左翼靠攏。

路透社報導，丹麥政府當務之急，包括就格陵蘭議題展開外交談判，因為美國總統川普揚言要拿下格陵蘭（Greenland）；同時，丹麥也須加強軍事力量，因俄羅斯對烏克蘭戰爭，導致歐洲安全情勢惡化。

此外，新政府須解決高漲的生活成本、經濟民生問題，以及選民高度關切的動物福利法案。

丹麥 川普 格陵蘭

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