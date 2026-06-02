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中國反制日菲海域畫界談判 日官房長官回嗆：與第三方無關 合乎國際法
日本與菲律賓5月底宣布啟動海域畫界談判，範圍涉及台灣東部海域，北京以侵犯中方主權為由反彈並採取反制措施。日本官房長官木原稔1日駁斥中方說法，強調「在國際法上沒有任何問題」。
日菲5月28日宣布啟動「專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判」，範圍涉及台灣東部海域，引發北京反彈。
中國海警局1日宣布，已在台灣東部海域進行巡查，因應「中國領土主權與海洋權益遭嚴重侵犯」所採取的反制措施。
對此，木原1日下午在記者會表示：「這不是對第三方的法律約束，在國際法上也沒有任何問題。」
木原並強調，這項談判是依據國際法「和平解決爭端的良好範例」。
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