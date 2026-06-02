中國巴西外長舉行戰略對話 北京促共同抵禦外部挑戰

中國外交部長王毅昨天在北京與到訪的巴西外交部長維艾拉（Mauro Vieira）舉行第五次中巴外長級全面戰略對話。王毅促兩國共同抵禦外部挑戰，推動全球南方國家聯合自強。

據中國外交部官網，王毅1日與維艾拉舉行第五次中巴外長級全面戰略對話指出，百年變局正加速演進，國際社會對和平穩定的期待更加迫切，雙方要共同抵禦各種外部挑戰，為推進各自現代化進程和全球南方國家聯合自強形成更多合力，為動盪世界提供更多確定性。

王毅並表示，「中方讚賞巴政府長期恪守一個中國原則」，支持巴方捍衛國家主權、維護獨立自主、實現更大發展。雙方要統籌中巴高層協調與合作委員會和發展戰略對接等機制，發揮各自優勢，打造更多合作成果。

王毅期待中巴落實辦好2026中巴文化年重要共識，推動文教、旅遊、體育、地方、青年、媒體等各領域交流合作；加強在聯合國、金磚國家等多邊機制下溝通協作，推動建立更加公正合理的全球治理體系，維護世界和平穩定，捍衛開發中國家正當權益。

中國國家副主席韓正同日也在北京會見維艾拉表示，中方始終從戰略高度和長遠角度看待和發展中巴關係，願與巴國推進高水準戰略協作，為維護廣大開發中國家利益、推動共同發展展現大國擔當。

韓正也希望中巴要更好發揮中國－巴西高層協調與合作委員會等機制作用，推動合作朝著更高科技含量、更大附加值和更強戰略性方向邁進。