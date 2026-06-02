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遼寧艦艦載機3天起降約170架次 日本關注
日本防衛省昨天表示，觀察到中國航空母艦遼寧號的艦載機在5月26日到28日於太平洋起降約170架次。日本防衛大臣小泉進次郎就此研判，「這可能是提升作戰執行能力的一環」。
朝日電視台與共同社報導，小泉在記者會表示，「其目的可能是提升航空母艦的運用能力，以及在遠方海空域執行作戰任務的能力。這次活動也被認為是其中的一環。」
防衛省統合幕僚監部1日公布，遼寧艦5月26日在日本宣稱的沖之鳥島西南方的太平洋航行，隔天往日本宮古島以南約790公里處移動，接著在28日航向宮古島西南方約590公里海域。遼寧艦的艦載戰鬥機與艦載直升機在這3天的時間起降約170架次。
到了5月29日，遼寧艦與兩艘飛彈驅逐艦朝東南方移動，前進到菲律賓以東的海域。日本政府派出海上自衛隊的護衛艦監視。
這是防衛省統合幕僚監部繼5月26日以來，再度更新遼寧艦動向。
小泉今天強調，「將持續關注相關動向，並替日本周邊的警戒監視做好萬全準備」。
日本與菲律賓正在強化國防方面的合作。小泉被問及中國軍方是否在牽制日、菲時，僅回答日前與菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）的會談成果。
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