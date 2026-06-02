應對中國威脅 澳、日聯手建構「戰略縱深」

澳、日加強特殊戰略夥伴關係持續成為國際輿論焦點。澳洲戰略政策研究所（ASPI）今天發表專文指出，隨著澳、日兩國領導人5月宣示加強雙方「戰略縱深」，兩國將進一步利用彼此的軍事產業和地理優勢互相支援，以應付中國威脅。

ASPI今天發表專題文章「澳、日『戰略縱深』所指為何 」（Suddenly, we hear of Australian–Japanese‘strategic depth’. Here's what it may mean）；作者為前英國外交官、現任ASPI資深分析師史德禮（AlexBristow），以及日本智庫地經學研究所（IOG）研究員井上麟太郎。

文章提到，「戰略縱深」指戰場前線與戰場後方資產之間的距離；它成為澳、日關係的重要議題，起因於日本首相高市早苗5月初訪問坎培拉，並與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會面後，二人發表聯合聲明，強調兩國的「戰略縱深」對雙方的國家安全日益重要。

文章指出，由於澳洲地處偏遠而且幅員遼闊，過往和諸多國際爭端保持距離；不過，澳洲「2020國防戰略更新計畫」（2020 Defence Strategic Update）提出警告，隨著中國軍事擴張，澳洲已不能繼續倚仗自身地理優勢，來應對當前的安全威脅。因此，澳洲需要日本和第一島鏈提供防禦屏障，以便抑制中國向太平洋區域軍事擴張。

至於毗鄰中國的日本，則很可能處於重大區域衝突的前線，導致日本國防產業容易遭受到飛彈和空襲的攻擊；為了降低這種風險，日本需要在其他區域部署國防產業，而澳洲則是日本分散風險的理想地點。

此外，由於日本位於亞洲東北邊緣，而澳洲的達爾文（Darwin）和伯斯（Perth）等大城市亦靠近印太海域的中心；澳洲若向日本提供支援，可大幅提升日本海、空軍在區域內持續活動的能力。

除了地緣因素之外，工業產能也將是澳、日「戰略縱深」議題的關注焦點。文章指出，澳洲「2026年國家國防戰略」（2026 National Defence Strategy）報告提到「產業縱深」（industrial depth），強調澳洲的軍事戰力需要強大的產業能力和國際夥伴關係來維持。

對此，史德禮及井上麟太郎認為，日本在這方面擁有顯著優勢，因為日本擁有顧及長遠視野的「耐心資本」（patient capital）、先進技術，以及強大產能，可望提振澳洲的國防產業。例如，澳洲購買日本升級版「最上級」護衛艦，其中一部分艦隻是在西澳州（Western Australia）韓德森國防園區（HendersonDefence Precinct）組裝；此外，澳、日還致力推動針對兩國國防產業、關鍵礦產，以及軍民兩用技術的合作投資計劃。

史德禮及井上麟太郎相信，藉著澳、日合作建構「戰略縱深」，西澳州韓德森國防園區將有潛力成為區域戰艦製造與維修中心。

史德禮及井上麟太郎提醒，隨著澳、日合作建構「戰略縱深」，將會和同樣在區域內「尋求戰略縱深」的中國發生抵觸。另外，澳、日外交部門還需要和區域內各國加強溝通，以便因應中國可能曲解澳、日「戰略縱深」的意涵。