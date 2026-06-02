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俄軍襲烏國多地4死 基輔公寓坍塌恐有人受困

中央社／ 基輔2日綜合外電報導
俄羅斯今天清晨對烏克蘭多地發動攻擊。 路透
俄羅斯今天清晨對烏克蘭多地發動攻擊。 路透

俄羅斯今天清晨對烏克蘭多地發動攻擊，造成東部第聶伯羅4人死亡，首都基輔兩棟公寓樓受損。

路透社報導，基輔（Kyiv）市長克里契科（VitaliKlitschko）表示，一棟24層高公寓疑遭飛彈擊中，造成部分結構坍塌，可能有人受困瓦礫堆下。

他補充，初步報告指出，全市至少14人受傷。

克里契科指出，波迪爾區（Podil）的非住宅區發生火災，一棟9層公寓的屋頂同樣因為掉落的殘骸起火。

克里契科在通訊軟體Telegram寫道：「在奧伯隆區（Obolon），飛彈殘骸墜落導致汽車起火。此外，兩個空曠地區也傳出火警，其中一處鄰近幼稚園。」

俄軍空襲警報響起後，數千名基輔市民進入地鐵站與其他避難所躲避。

今天清晨，烏國大部分地區都處於空襲警報狀態。

烏東的第聶伯羅（Dnipro）再遭攻擊，造成4人死亡、16人受傷。當地一棟2層樓建築部分毀損，另有數間公寓受損。

烏國東北部的哈爾科夫州（Kharkiv），俄軍夜間砲擊導致至少6人受傷，包括一名11歲女童。

自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭，迄今超過4年，和平談判進展卻有限。美國總統川普（DonaldTrump）政府目前將重心放在中東地區的衝突上。

基輔 俄軍 俄羅斯 烏克蘭

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