小馬可仕熱線魯比歐 聚焦呂宋經濟走廊

菲律賓總統小馬可仕1日與美國國務卿魯比歐通話，討論南海與呂宋經濟走廊等經濟與安全優先議題。兩人並強調，將致力加強同盟關係與持續密切合作。

小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)在臉書發文表示，他1日與盧比歐進行了一次「成果豐碩」的通話，討論關鍵區域議題、經濟優先事項，以及雙邊貿易事務。

他寫道：「雙方交流凸顯兩國相互承諾強化同盟關係，並處理共同關切的區域事務。」

另一方面，美國國務院也發布新聞稿說，盧比歐與小馬可仕討論了一系列雙邊經濟與安全優先事項，包括推動南海和平與安全的努力。

國務院表示，盧比歐重申美國致力於推動「呂宋經濟走廊」(Luzon Economic Corridor, LEC)發展，並探討協助因應區域能源挑戰。

「呂宋經濟走廊」是美日菲於2024年共同發起的經濟成長計畫，串連菲律賓呂宋島重要經濟據點，包括蘇比克(Subic)、克拉克(Clark)、大馬尼拉地區及八打雁(Batangas)，透過大型基礎建設及其他關鍵投資，帶動菲律賓經濟成長。

澳洲、加拿大、丹麥、法國、義大利、韓國、瑞典及英國最近才剛宣布加入這項倡議。

2026年時值美菲建交周年及結盟75周年，盧比歐也強調美菲同盟關係帶來的力量，雙方將持續密切合作。

菲律賓與美國於1951年簽署「共同防禦條約」(MDT)，約束兩國在一方遭受外部武裝攻擊時相互支援，採取行動應對共同危險。