世界日報社論／從香格里拉對話 看亞太秩序重組

美國國防部長赫塞斯上周六在「香格里拉對話」發表演說，抨擊過去的「烏托邦式理想主義」，主張盟邦要回歸以「權力與利益的現實」為根基；其宣稱「表演性義憤」的時代已終結，強調美國將改以「強硬、低調、清晰」的態度因應世局。他也提醒盟國，不應再依賴美國的安全保障，而應「扛起自己的重量」，承擔區域防務責任。

演說中，赫塞斯也揚棄去年對「共產中國」的高調批判，降調改稱美中關係「達到多年來的最佳水準」，並讚揚「川習會」確立美中應建立「戰略穩定的建設性關係」的歷史意義。去年同場合，他曾五次提到台灣；今年演說卻隻字未提，只在演講後的提問時緩稱「立場沒有改變」。但對各界關注的軍售難題，仍只推說取決於總統，傳遞出矛盾的訊息。

相對於美方態度放軟，中方則連續第二年未派國防部長出席。本屆率團的孟祥青少將，更無任何行政官職，是中國加入香格里拉對話這20年，層級最低的安排之一，而中方至今對此不作解釋。

從北京視角，降規參與可能有多層考量：一來，避免讓國防部長等高官，直接面對香格里拉對話上尖銳的公開問答；二來，先前已藉川習峰會完成中美高層接觸，在更可控的場合完成必要的中美雙邊溝通，就不再需要到多邊論壇「借台唱戲」；三來，藉由降規參與，逐漸把外交能量從香格里拉的「西方主場」，拉回到自己主辦，且規模漸成的「香山論壇」。

但躋身在美中兩強間，東南亞諸國又如何因應？本屆對話擔綱主講的越南總書記蘇林，迴避點名任何大國，而是以克制警醒的語氣，闡述「國際秩序崩解、發展模式侵蝕、戰略信任流失」三重危機，並以荷莫茲海峽為例提醒：任何戰略熱點都可能迅速外溢為能源、航運、供應鏈與社會危機。在後續面對中國代表提問時，蘇林更明確重申越南的「四不政策」，拒絕軍事結盟。

蘇林拒絕選邊站隊，不只是越南國策，更是東南亞諸國處境的縮影；新加坡國防部長陳振聲在問答中，也曾直白說出「不親美也不反美、不親中也不反中，我們親東盟」，贏得現場熱烈掌聲。又例如當赫塞斯要求盟國提高軍費到 GDP 3.5% 時，馬來西亞防長卡立諾丁當下表明不會貿然跟進；連被赫塞斯引為「責任分擔成功範例」的菲律賓防長特奧多羅，也對場邊記者婉言，這對農業國家而言很困難。

當前華府擔心中國威脅，要盟友分擔防衛成本，北京迴避西方主導的議程，力抗親美陣營化，美中都聚焦於彼此權力競合，相對於此，東南亞諸國則更關心的是如何避免被迫選邊，如何維持海上通道、海底電纜、能源物流與經濟穩定，並在大國衝突中保有戰略自主。

至於日、韓、澳洲這些美國傳統盟國，雖認可美方對「責任分擔」的要求，但都趁勢爭取更多戰略主導或承諾兌現；並在相關論述重複「規則、秩序、同盟價值」的關鍵話語，避免印太安全淪為純粹的買賣交易。

香格里拉對話迄今已舉辦23屆，經歷了美國從九一一後的「反恐」、歐巴馬的「再平衡」、拜登的「自由開放的印太」到川普「務實同盟」的戰略轉變；見證了中國從缺席、加入、強勢到降規參與的變遷；也看到東南亞各國逐漸從被動追隨者，到成為主動秩序共構者的發展軌跡。

美國今年雖仍參加香會，但從捍衛價值的燈塔，轉為現實利益的交易者；中國更強大，卻迴避公開說明；東南亞不願選邊，卻時刻承受大國競爭的外溢；台灣無法參與，赫塞斯演講也沒提——但無論是澳洲談的海底電纜風險、日方關於「台海局勢」的闡述，還是中方代表對「台獨」重申的紅線，台灣仍是所有安全焦慮的核心。