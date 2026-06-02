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影／俄羅斯深夜猛轟基輔！愛國者飛彈攔截畫面曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
俄羅斯2日凌晨對烏克蘭發動新一輪大規模空襲，烏克蘭首都基輔與全國多座城市遭飛彈和無人機攻擊，基輔市區凌晨先後傳出多次巨大爆炸聲，部分地區一度停電。新華社
俄羅斯2日凌晨對烏克蘭發動新一輪大規模空襲，烏克蘭首都基輔與全國多座城市遭飛彈和無人機攻擊，基輔市區凌晨先後傳出多次巨大爆炸聲，部分地區一度停電。新華社

基輔獨立報報導，俄羅斯2日凌晨對烏克蘭發動新一輪大規模空襲，首都基輔與全國多座城市遭飛彈和無人機攻擊。基輔市區凌晨先後傳出多次巨大爆炸聲，部分地區一度停電，多處建築與車輛起火。烏克蘭官員表示，俄軍此次攻擊動用彈道飛彈；而總統澤倫斯基日前已根據情報示警，稱俄羅斯正準備發動大規模打擊。

基輔2日凌晨1時30分左右首次聽見爆炸聲，當時空襲警報尚未發布。凌晨2時15分左右，市區再度傳出一連串巨大爆炸聲，隨後發生短暫供電中斷。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）隨後證實，已緊急啟動愛國者（Patriot）防空系統攔截。

基輔市軍政管理局局長特卡琴科（Tymur Tkachenko）表示，俄軍這波攻擊烏克蘭首都時使用彈道飛彈。波迪斯基區（Podilskyi district）有車輛因攻擊起火，另有飛彈殘骸落在建築屋頂，引發火災並震碎窗戶。克里契科則通報，波迪斯基區遭雙重打擊後，一棟9層樓建築部分結構倒塌，可能有人受困瓦礫堆下。

此外，無人機殘骸落在一所幼稚園附近，奧博隆斯基（Obolonskyi）一處興建中的建築工地也發生火災。

事實上，澤倫斯基5月29日曾引述烏克蘭情報警告，俄羅斯正準備對烏克蘭發動新的大規模攻擊。他在晚間談話中呼籲民眾注意空襲警報，確保自身安全。

澤倫斯基隔日晚間再度示警，表示雖然烏克蘭夥伴正與俄羅斯溝通，希望阻止大規模攻擊，但烏克蘭民眾仍須保持警覺。他說：「我們不相信莫斯科會有人恢復理智。請務必確保自身安全，對任何威脅都要採取行動。」

俄軍2日空襲前夕，澤倫斯基再次表示，有關俄羅斯打擊的情報警告仍然有效，俄方可能發動大規模攻擊，「他們已經準備好了」。他也說，在現有供應條件下，烏克蘭防空部隊正全天候盡可能做好準備。

同時，澤倫斯基也致信美國總統川普，示警烏克蘭防空系統嚴重短缺，尤其是反彈道飛彈能力正急遽惡化。

莫斯科這番威脅出現前，俄軍才對基輔及周邊地區發動過去一年來最大規模之一的攻擊。俄軍5月24日發射90枚飛彈和600架無人機，甚至動用俄羅斯大力宣傳的新型「榛樹」（Oreshnik）中程彈道飛彈。

俄羅斯升高轟炸行動之際，戰場推進陷入停滯，外交也陷入僵局。2026年3月，烏克蘭部隊發動反攻，成功收復中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）被占領的州界地帶。

與此同時，俄羅斯兵損持續攀升。英國情報單位5月27日通報，估計自全面入侵開始以來，俄軍死亡人數已達50萬人。

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