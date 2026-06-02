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基輔再遭俄飛彈攻擊 公寓起火民眾急避難
繼基輔（Kyiv）官員發出空襲警報並呼籲民眾尋找掩護後不久，俄軍今天清晨以多枚飛彈襲擊當地。目擊者和有關當局表示，現場聽到多起爆炸聲響，並冒出陣陣濃煙。
綜合路透社和法新社報導，基輔市軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）表示：「敵方正以彈道飛彈發動攻擊。」
基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）則表示，波迪爾區（Podil）一處非住宅用地發生火災，另有一棟9層樓公寓大樓因疑似被墜落的殘骸擊中屋頂而起火。
克里契科透過通訊軟體Telegram表示：「在奧伯隆區（Obolon），有多輛汽車遭飛彈殘骸墜落後起火，另有兩處空地也發生火災，其中一處鄰近幼兒園。」
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨晚在例行影片談話中警告，俄羅斯有可能發動大規模攻擊，並呼籲居民務必留意空襲警報。
他說：「我們的防衛部隊24小時全天候待命，在現有物資條件下全力守護。」
俄羅斯上週曾警告，打算對基輔境內與烏克蘭軍方及決策中心有關的目標發動「系統性打擊」，並呼籲外國人撤離。
俄方表示，此舉是為回應烏方上週以無人機攻擊烏東盧甘斯克州（Luhansk）俄國占領區一處學生宿舍，造成21人死亡。烏克蘭方面否認發動上述攻擊。
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