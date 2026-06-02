快訊

空軍官校T-34C教練機墜機 機上2人無生命跡象

Instagram爆重大漏洞！Meta AI客服竟成盜帳幫凶 官方回應了

川普為伊朗協議翻臉內幕曝光！飆罵以色列總理嗆「全世界都討厭你們」

聽新聞
0:00 / 0:00

基輔再遭俄飛彈攻擊 公寓起火民眾急避難

中央社／ 基輔2日綜合外電報導
俄軍今天清晨以多枚飛彈襲擊基輔（Kyiv）。 美聯社
俄軍今天清晨以多枚飛彈襲擊基輔（Kyiv）。 美聯社

基輔（Kyiv）官員發出空襲警報並呼籲民眾尋找掩護後不久，俄軍今天清晨以多枚飛彈襲擊當地。目擊者和有關當局表示，現場聽到多起爆炸聲響，並冒出陣陣濃煙。

綜合路透社和法新社報導，基輔市軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）表示：「敵方正以彈道飛彈發動攻擊。」

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）則表示，波迪爾區（Podil）一處非住宅用地發生火災，另有一棟9層樓公寓大樓因疑似被墜落的殘骸擊中屋頂而起火。

克里契科透過通訊軟體Telegram表示：「在奧伯隆區（Obolon），有多輛汽車遭飛彈殘骸墜落後起火，另有兩處空地也發生火災，其中一處鄰近幼兒園。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨晚在例行影片談話中警告，俄羅斯有可能發動大規模攻擊，並呼籲居民務必留意空襲警報。

他說：「我們的防衛部隊24小時全天候待命，在現有物資條件下全力守護。」

俄羅斯上週曾警告，打算對基輔境內與烏克蘭軍方及決策中心有關的目標發動「系統性打擊」，並呼籲外國人撤離。

俄方表示，此舉是為回應烏方上週以無人機攻擊烏東盧甘斯克州（Luhansk）俄國占領區一處學生宿舍，造成21人死亡。烏克蘭方面否認發動上述攻擊。

俄軍今天清晨以多枚飛彈襲擊基輔（Kyiv）。 路透
俄軍今天清晨以多枚飛彈襲擊基輔（Kyiv）。 路透

基輔 俄軍 Telegram

延伸閱讀

法新社：俄5月發射8150架無人機襲烏克蘭 創新紀錄

俄羅斯兵源枯竭 傳高薪誘女大生參戰 負責監控無人機

伊朗飛彈襲擊！科威特上空攔截成功 殘骸墜地波及2架MQ-9無人機

伊朗出手反擊美國！革命衛隊：襲擊美軍基地 摧毀目標

相關新聞

影／俄羅斯深夜猛轟基輔！愛國者飛彈攔截畫面曝光

基輔獨立報報導，俄羅斯2日凌晨對烏克蘭發動新一輪大規模空襲，首都基輔與全國多座城市遭飛彈和無人機攻擊。基輔市區凌晨先後傳出多次巨大爆炸聲，部分地區一度停電，多處建築與車輛起火。烏克蘭官員表示，俄軍此次攻擊動用彈道飛彈；而總統澤倫斯基日前已根據情報示警，稱俄羅斯正準備發動大規模打擊。

基輔再遭俄飛彈攻擊 公寓起火民眾急避難

繼基輔（Kyiv）官員發出空襲警報並呼籲民眾尋找掩護後不久，俄軍今天清晨以多枚飛彈襲擊當地。目擊者和有關當局表示，現場聽...

聚焦南海安全 馬可仕、魯比歐通話

菲律賓總統馬可仕與美國國務卿魯比歐一日通話，討論南海及呂宋經濟走廊（ＬＥＣ）等經濟和安全議題。兩人並強調，將致力加強同盟關係與持續密切合作。

法新社：俄5月發射8150架無人機襲烏克蘭 創新紀錄

法新社今天分析烏克蘭空軍資料發現，俄羅斯5月對烏克蘭發射了8150架長程無人機，創下單月新高紀錄，基輔當局則呼籲盟友提供...

南海持續緊張 菲越提升戰略夥伴關係層級

在南海局勢持續緊張的情況下，菲律賓總統小馬可仕與越南國家主席蘇林宣布將兩國現有「戰略夥伴關係」升級為「強化戰略夥伴關係」...

俄羅斯兵源枯竭 傳高薪誘女大生參戰 負責監控無人機

根據美歐分享的最新情資，烏克蘭總統澤倫斯基示警，俄羅斯恐在48小時內動用無人機與飛彈大舉發動攻擊。與此同時，烏克蘭新聞網站ua.news報導，俄羅斯因兵源折損嚴重，已傳出將招募觸角伸向校園女大學生，透過高薪與無危險的說詞勸誘其簽約入伍，人權活動人士指出，女大生們主要負責無人機監控等防空部隊任務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。