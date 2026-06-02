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澤倫斯基：烏克蘭具備能力 可打擊俄軍占領區後勤
俄烏戰爭已經持續4年多時間，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）今天表示，烏軍目前有能力打擊烏國境內被占領區域的俄羅斯後勤。
路透社報導，澤倫斯基透過影片發表談話：「我國部隊現在有能力觸及幾乎遍布整個臨時占領區的俄軍後勤。」
澤倫斯基說道：「實際上，在我國南部和東部，占領軍幾乎沒有安全的道路可走。」
他還指出，從今年1月到5月，烏克蘭部隊打擊了俄羅斯境內15座煉油廠。
澤倫斯基強調，烏克蘭行動「進一步證明，占領者在我國土地上不會有安詳的日子」。
他更提及：「這一點也反映於物資短缺上，尤其是克里米亞（Crimea）和其他仍遭占領地區的燃料短缺情況。」
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