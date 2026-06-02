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聚焦南海安全 馬可仕、魯比歐通話

聯合報／ 國際中心／綜合報導

菲律賓總統馬可仕與美國國務卿魯比歐一日通話，討論南海及呂宋經濟走廊（ＬＥＣ）等經濟和安全議題。兩人並強調，將致力加強同盟關係與持續密切合作。

馬可仕在社媒臉書寫道，他與魯比歐的通話卓有成效，討論重要的區域議題及雙邊貿易事務。

美國國務院也在新聞稿中提到，魯、馬兩人討論一系列雙邊經濟與安全優先事項，包含推動南海和平安全的作為；魯比歐重申，美國致力推動ＬＥＣ發展，並研究協助因應區域能源挑戰。

ＬＥＣ是美日菲前年發起的促進經濟計畫，連結菲律賓呂宋島的重要經濟據點，包括蘇比克、克拉克、大馬尼拉地區及八打雁。

南海 馬可仕 魯比歐

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