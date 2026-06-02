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大陸監管升級 祭投資新規 嚴防技術外流

聯合報／ 記者黃雅慧張鈺琪／綜合報導
大陸國務院公布對外投資新規，7月1日起施行，明定境內投資者不得違規向境外轉移受管制技術、服務及相關數據。路透
大陸國務院公布對外投資新規，7月1日起施行，明定境內投資者不得違規向境外轉移受管制技術、服務及相關數據。路透

中國大陸日前叫停美國科技巨頭Meta併購大陸ＡＩ新創Manus交易案，引起科技圈關注。大陸國務院昨發布對外投資新規，進一步加強對涉及大陸投資者、技術轉移、數據及國家安全的海外交易管制。

新規將於七月一日生效，為大陸加強管制海外交易提供法律依據。有分析指在北京四月強行撤銷Meta對Manus併購案後，如今公布法規，對科技業發出清晰訊號，即企業要試圖繞過官方監管不被容許。

該規定共卅四條，包括投資者展開對外投資活動，不得出口、使用官方禁止出口的貨物、技術、服務及相關數據，或者未經許可出口、使用官方限制出口的貨物、技術、服務及相關數據。

該規定提到，投資者不得以跨境派遣技術人員、組織人員赴其他國家（地區）工作、跨境提供技術指導、安排人員跨境培訓等方式向其他國家（地區）轉移官方禁止出口的貨物、技術、服務及相關數據，或者未經許可向其他國家（地區）轉移國家限制出口的貨物、技術、服務及相關數據。

大陸於五月底公布打擊非法跨境股票買賣，此次新規定也涉及投資者要核准備案等。

新規定提到，投資者展開對外投資活動需要依法履行核准備案、訊息報告、跨境資金登記等手續，如實提交資料，配合有關主管部門監督檢查。投資者未按規定履行境外投資核准備案手續，或者以提交虛假材料、隱瞞真實訊息等方式申請有關核准備案，將被責令改正，沒收違法所得，及處投資額千分之一以上、千分之五以下罰款。

法規還賦予北京反制權：若一國限制大陸投資，中方可禁止該國實體與中企進行交易。而對投資者在香港、澳門、台灣投資的管理，也適用本規定。

近年來，北京當局將人工智慧視為對國家安全至關重要的敏感領域，並盡力控制技術、智慧財產權和人才的對外流動。路透引述美國顧問公司亞洲集團中國區總監韓申林表示，新規主要是為了防止大陸科技企業將戰略資產出售給外國企業。

官方對新規定的說法是，旨在推進高水準對外開放，促進對外投資高品質發展，有效實施對外投資管理，保護投資者及其對外投資合法權益，維護國家主權、安全、發展利益。

中國大陸 Meta 大陸

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