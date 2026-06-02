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川普砸錢比拚 難敵陸稀土人才鏈

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
內蒙古「包頭稀土研究院」成立於一九六三年，是大陸最大的綜合性稀土科技研發機構。包頭日報
內蒙古「包頭稀土研究院」成立於一九六三年，是大陸最大的綜合性稀土科技研發機構。包頭日報

在美國與西方國家投入數十億美元，試圖削弱大陸稀土精煉領域的主導地位之際，大陸仍握有另一關鍵優勢：數十年累積出的稀土人才培養體系。路透調查發現，大陸已建立逾四十座稀土專門實驗室，並至少有十一所大學與技術院校開設相關學位課程，每年合計招收逾五百名學生，持續為稀土產業輸送人才。

路透報導，每年都有數百名年輕人前往內蒙古科技大學等院校學習稀土知識。完成大學學業後，學生可前往內蒙古包頭市「稀土大街」上的國有精煉企業工作，參與將關鍵礦物轉化為磁體，供應噴射引擎、電動車和風力發電機使用；也可到附近的包頭稀土研究院深造。包頭距全球最大稀土礦約一百五十公里。

報導指，美國總統川普與其他西方領導人承諾投入數十億美元，以打破大陸在稀土精煉上的主導地位。北京在與華府的貿易戰中，也曾利用這項優勢作為重要籌碼。不過，調查顯示大陸在包頭等地長期發展出的稀土人才管道，仍讓其保有顯著優勢。

報導稱，根據研究論文、課程資料，以及對十一名曾長期在大陸工作或考察的西方礦業主管與研究人員訪談，首次統計大陸稀土研究和教育體系規模。發現大陸有四十一座專門稀土實驗室和研究機構，許多位於已知稀土礦附近。

檢視部分大學課程資料後發現，內蒙古科技大學稀土工程專業學生，需修習逾一百小時的稀土化學和材料科學等課程，其中一門基礎課程與稀土實驗室及企業合作。江西理工大學新設稀土學位課程，課程涵蓋從加工、冶金到磁體的供應鏈，學生畢業前也將與企業合作進行研究項目。英國杜倫大學稀土專家帕克審閱相關課程後形容，該課程高度專業化，反映大陸在稀土科學與工程領域的領先。

曾任稀土企業新性能材料公司和莫利礦業執行長的卡拉揚諾普洛斯表示，他過去在中國聘用剛畢業的大學生時，對方通常很快就能上手並投入工作，但在其他地方，往往需要再培訓三年。

相較之下，美國雖有部分機構開始在課程中加入更多稀土內容，但未能找到大陸以外開設稀土專門學位的學校。礦業對美國學生吸引力有限，不少學生認為該產業骯髒且過時。據美國採礦、冶金與勘探學會統計，二○二三年美國大學授予的採礦與冶金工程大學學位僅略高於二百個。

大陸目前正加強保護相關專業知識。多年來，北京已逐步加大對稀土技術和設備出口的限制。三名知情人士稱，大陸也限制產業專業人員與外國人接觸，部分技術人員被要求上交護照；相關管控在川普二○二五年四月推出對等關稅後加劇。大陸目前生產全球逾百分之九十的加工稀土和稀土磁體。

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