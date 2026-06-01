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法新社：俄5月發射8150架無人機襲烏克蘭 創新紀錄

中央社／ 基輔1日綜合外電報導
俄羅斯效仿伊朗的「見證者」無人機設計生產出「Geran」無人機。法新社
俄羅斯效仿伊朗的「見證者」無人機設計生產出「Geran」無人機。法新社

法新社今天分析烏克蘭空軍資料發現，俄羅斯5月對烏克蘭發射了8150架長程無人機，創下單月新高紀錄，基輔當局則呼籲盟友提供防空支援。

根據法新社對烏克蘭空軍每日戰報的彙整與分析，俄羅斯5月發射8150架長程無人機，較4月增加24%。

俄羅斯5月也發射211枚飛彈，是歷來單月發射量最高的月份之一。與此同時，基輔當局向美方緊急求援，希望華府提供愛國者（Patriot）防空系統的彈藥。

烏克蘭已在全國各地建立強大防空網，能擊落大部分來襲無人機，但仍依賴西方盟友才能攔截俄羅斯飛彈。

在俄羅斯發動這波創紀錄攻勢前，俄烏兩國5月曾停火3天，一度燃起外界對雙方為邁向和平付出更多努力的希望。不過俄烏隨後互控對方違反停火協議，並進一步加強長程攻擊行動。

莫斯科當局5月還動用了可搭載核彈頭的「榛樹」（Oreshnik）彈道飛彈，這是俄軍自全面入侵烏克蘭以來第三度使用該武器。

烏克蘭 俄羅斯 俄軍

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