這場「香會」帶給人們哪些信息和啟示？

（德國之聲中文網）在過去幾天，來自世界各地的國防部長、軍事人員和安全專家齊聚新加坡，參加香格裡拉對話會（簡稱「香會」），共同聚焦亞太地區——這個全球最具活力地區，核心議題是該地區的安全政策現狀。

那麼，這場「香會」傳遞了哪些關鍵信息？

1. 亞太地區安全形勢正在惡化

在2026年香格裡拉對話會召開一周前，新加坡總理黃循財說：「在這個瞬息萬變的世界裡，現實情況是動蕩將會增加——我們將從一個風暴走向另一個風暴。」

事實上，亞太地區的幾起沖突近期都有所升級跡象。例如，2025年5月印度和巴基斯坦之間爆發短暫戰爭。泰國和柬埔寨之間的戰爭到2025年12月才結束。2026年2月，巴基斯坦和阿富汗之間反復發生的沖突因巴基斯坦的空襲而加劇。緬甸內戰仍在繼續。在南中國海，沖突和對峙也時有發生。而亞太地區諸多安全問題的熱點則在台海，台灣的未來仍然充滿不確定性。

國際戰略研究所（IISS）東南亞安全與防務高級研究員拉克什馬納（Evan A. Laksmana）在香會年度安全報告中總結道：「區域各國——無論大小——都無法擺脫這種正在惡化的安全環境。」

主導亞太地區地緣政治的議題是美中之間的大國競爭，兩國迅速增長的軍事力量正在改變亞太地區的力量平衡。

越共總書記兼越南國家主席蘇林在周五晚發表主旨演講，為香會揭幕。他強調，國家間的競爭是正常現象，但必須加以控制：「核心是在法律框架內管控分歧，使競爭是有限的、負責任的和可預測的。可持續的區域秩序不能建立在持續的恐懼和相互不信任之上。」他還強調，發展與安全密切相關。「對許多國家而言，發展並非安全之後的次要考量。」

2. 軍備競賽持續加速

不過在香會上，各國應對惡化的安全局勢的主要措施並非是經濟發展，而是首先依靠軍備競賽。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的數據，到2025年，亞太地區的軍費開支已達到6810億美元。

對於美國國防部長赫格塞斯來說，這還遠遠不夠。他在周六的講話中表示，美國很快將在國防上投入1.5萬億美元，並呼籲美國所有亞洲盟友加大對自身安全的投入。他說，「長期以來，該地區的安全過度依賴美國的軍事力量，而我們的許多盟友和伙伴卻任由自身的防御能力萎縮」。

他特別贊揚了韓國、菲律賓、澳大利亞、新加坡、馬來西亞、泰國、越南和印度，表示這些國家與歐洲國家不同，這些國家明白只有實力才能確保和平。

對此，參加香會的德國國防部國務秘書希爾默（Nils Hilmer）表示，與美方保持著密切而積極的溝通。他說，自從一項允許德國增加國防開支的憲法修正案通過以來，德國至少有足夠的資金。 「這是多年來德國聯邦國防軍首次獲得所需的資金，而目前最重要的任務是在合適的時間采購合適數量的合適武器裝備。」

然而，武器數量越多並不一定意味著安全與和平，這一事實在香會上似乎沒太得到重視。只有紅十字國際委員會主席斯波利亞裡奇（Mirjana Spoljaric）提出了批評意見：「有武器生產，就會有武器使用。大規模采購武器、大規模生產武器以及在國防上的巨額投資，最終都會造成人員和物質損失。因此，我們在制定國防開支計劃之初就必須考慮到這一方面。」

3. 台灣局勢依然充滿不確定性

美國防長赫格塞斯在今年的演講中只字未提台灣。這與他在去年香會上的言論形成鮮明對比，他當時表示，中國不僅在增強軍力以奪取台灣，而且「正在每天積極進行相關訓練」。

美中關系的這種變化顯而易見。5月中旬，美國總統特朗普訪華、與中國領導人習近平會晤期間，就中國提出的「建設性戰略穩定關系」方案達成了一致。赫格塞斯在演講中也使用了該表述，他談到平衡並反對霸權野心，稱該地區和美國「對安全環境有著清醒的評估，並一致認為，一個由單一霸權國家主導的太平洋將破壞地區力量平衡，損害我們共同努力維護的平衡。」

中國前外交副部長、前駐美大使崔天凱在香會上接受德國之聲采訪時也說：「習近平主席和特朗普總統就中美關系的新願景達成一致，即‘建設性戰略穩定’。現在對中國來說最重要的是，怎麼落實兩位元首在特習會達成的‘建設性戰略穩定’，並且持續做下去。

在崔天凱看來，這包括不向台灣提供武器，他表示中國從根本上反對任何數量的對台武器銷售，「進一步的武器交付不具建設性，只會破壞穩定。」 「美國老說希望台海是和平的，我們也一直在強調和平統一，我跟美國人也說，中國如果實現了和平統一，台海不就和平了嗎？就持續、長久地和平了。這也符合你美國利益，你為什麼不能出來支援一下？」

當一位聽眾詢問，此前經美國國會批准、後於5月被特朗普叫停的價值140億美元的對台軍售計劃是否仍將繼續進行時，美國防長赫格塞斯僅表示，最終決定權在於美國總統。

4. 美國仍然不可或缺，但並非無所不能

觀察家、前外交官考西坎（Bilahari Kausikan）在香會上接受德國之聲采訪時說，一些基本事實得到了證實：「事實是：沒有美國的支持，歐洲無法遏制俄羅斯。沒有美國的支持，亞洲也無法制衡中國。美國只有一個，我們必須與它合作。」他補充道：「在此基礎上，中小國家也並非完全無能為力，而是可以根據自身利益在某些領域開展合作。」

目前，亞洲正在湧現出新的、多方面的安全合作。例如，日本正與澳大利亞、菲律賓、印度、新西蘭、新加坡等國加強合作。國際戰略研究所（IISS）的日本問題專家沃德（Robert Ward）告訴德國之聲：「日本正在努力在該地區建立志同道合的伙伴網絡。這是一個幅員遼闊的地區，任何國家都無法獨自完成這項工作，即使是遠在千裡之外的美國也不例外。」沃德表示，這些額外的安全網絡也有助於遏制中國的野心，「為中國制造戰略上的復雜性」。

菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro Jr.）也表達了類似觀點：「美國站在我們這邊，日本、澳大利亞、新西蘭、加拿大和法國也站在我們這邊。能形成威懾的伙伴越來越多，而且這種趨勢還會繼續下去。」

德國也在擴大合作。德國國防部國務秘書希爾默說：「我們不僅在討論戰略發展，也在制定聯合戰略，例如與日本和新加坡的合作。」他強調，這關乎切實可行的安全政策，例如，德國此前參加了在太平洋舉行的全球最大規模的海上聯合軍事演習「環太平洋軍演」（RIMPAC），並將於2026年再次參加。

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