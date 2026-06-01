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小馬可仕與盧比歐通話 聚焦南海與呂宋經濟走廊

中央社／ 馬尼拉1日專電

菲律賓總統小馬可仕與美國國務卿盧比歐通話，討論南海與呂宋經濟走廊等經濟與安全優先議題。雙方重申致力加強同盟關係，持續密切合作。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在臉書發文表示，他今晨與盧比歐進行了一次「成果豐碩」的通話，討論關鍵區域議題、經濟優先事項，以及雙邊貿易事務。

他寫道：「雙方交流凸顯兩國相互承諾強化同盟關係，並處理共同關切的區域事務。」

另一方面，美國國務院也發布新聞稿說，盧比歐與小馬可仕討論了一系列雙邊經濟與安全優先事項，包括推動南海和平與安全的努力。

國務院表示，盧比歐重申美國致力於推動「呂宋經濟走廊」（Luzon Economic Corridor, LEC）發展，並探討協助因應區域能源挑戰。

「呂宋經濟走廊」是美日菲於2024年共同發起的經濟成長計畫，串連菲律賓呂宋島重要經濟據點，包括蘇比克（Subic）、克拉克（Clark）、大馬尼拉地區及八打雁（Batangas），透過大型基礎建設及其他關鍵投資，帶動菲律賓經濟成長。

澳洲、加拿大、丹麥、法國、義大利、韓國、瑞典及英國最近才剛宣布加入這項倡議。

2026年時值美菲建交80週年及結盟75週年，盧比歐也強調美菲同盟關係帶來的力量，雙方將持續密切合作。

菲律賓與美國於1951年簽署「共同防禦條約」（MDT），約束兩國在一方遭受外部武裝攻擊時相互支援，採取行動應對共同危險。

小馬可仕 盧比歐 南海

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