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台灣波蘭簽署資安合作備忘錄 共同對抗境外威脅

中央社／ 華沙1日專電

波蘭代表處今天表示，台灣與波蘭於5月28日正式簽署資安合作備忘錄，未來雙方將在資安政策、資訊共享、新興科技、人力培育、學術科研及資安事件應變等領域，展開全方面交流及合作，台灣與波蘭資安合作邁出重要一步。

根據駐波蘭代表處提供的資訊，駐波蘭代表劉永健與波蘭台北辦事處處長畢爾斯基（Janusz Bilski），簽署台灣波蘭資安合作備忘錄。

駐波蘭代表處表示，此舉充分展現波蘭對資安議題的高度重視及推動「乾淨網絡」決心，同時也彰顯台灣在全球資安領域的重要夥伴地位。

駐波蘭代表處強調，台灣與波蘭都面臨境外敵對勢力威脅，強化網路安全與關鍵基礎設施韌性，是雙方共同關注的重要議題，資訊安全合作也成為台波雙邊關係深具合作發展潛力的新興領域。

此外，駐波蘭代表處指出，波蘭今年2月剛完成「國家網路安全系統法」（Act on the NationalCybersecurity System）修法，強化波蘭對抗網路威脅的韌性，確保關鍵基礎設施安全，提升數位防護能力。

駐波蘭代表處提到，2025年波蘭數位部（Ministerstwo Cyfryzacji）首度派員來台，參與由台灣數位發展部資安署與國家資通安全研究院，所主辦的國家級大型資安實兵演練「跨國網路攻防演練」（Cyber Offensive and Defensive Exercise，CODE）及「前瞻資安探索會議」（Advanced CybersecurityExploration Conference，ACE），展現雙方在資安領域互動密切。

駐波蘭代表處表示，隨著台波資安備忘錄簽署，未來雙方可望在資安領域拓展更廣泛且制度化合作，進一步強化資安韌性，共同維護自由開放及安全可信賴的數位環境。

資安 波蘭

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