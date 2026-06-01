南海持續緊張 菲越提升戰略夥伴關係層級

在南海局勢持續緊張的情況下，菲律賓總統小馬可仕與越南國家主席蘇林宣布將兩國現有「戰略夥伴關係」升級為「強化戰略夥伴關係」，承諾共同維護南海和平穩定。

越共中央總書記、國家主席蘇林（To Lam）於5月31日至6月1日對菲律賓進行國是訪問。根據菲律賓外交部今天發布的聯合聲明，兩國建交迄今50週年，建立戰略夥伴關係10週年，合作基礎成熟，決定進一步提高雙邊關係層級。

根據國際外交慣例，「強化戰略夥伴關係」（Enhanced Strategic Partnership）被視為僅次於「全面戰略夥伴關係」（Comprehensive Strategic Partnership）的高層級合作框架。

聯合聲明指出，兩國領導人重申遵守國際法、聯合國憲章與東協憲章的重要性，將持續透過雙邊合作、國防與安全對話、海事磋商等既有機制推動合作，同時在「強化戰略夥伴關係」的框架下，制定新的行動計畫。

菲律賓與越南都與中國存有海事爭議，聯合聲明重申支持依據國際法和平解決爭端，維護南海航行與飛越自由，反對武力恫嚇，以及支持加快完成具實質內容、符合國際法的南海行為準則（COC）。

在海事、安全與國防合作方面，雙方同意加強現有海上合作機制，包括次長級聯合委員會，設立海岸防衛隊熱線，並擴大軍事醫療、後勤、國防貿易、搜救、人道救援、反恐及維和等領域合作。

經濟合作方面，雙方希望將雙邊貿易額推高至100億美元，透過減少投資與貿易障礙，建立更平衡貿易關係；兩國也同意加強科技創新、數位轉型、電子治理、能源、製造業投資及綠色經濟等領域合作。

農業與糧食安全也是雙邊會談重點。兩國承諾深化稻米、漁業、智慧農業、災害管理及氣候變遷調適合作，並共同打擊非法、未申報及未受規範（IUU）捕魚活動，以提升糧食供應鏈韌性及農漁業發展。

聯合聲明也提到，雙方將加強合作打擊網路詐騙、人口販運、非法移民及跨國犯罪，並建立定期資訊分享與執法協調機制，以因應日益嚴峻的非傳統安全挑戰。

在中國持續於南海擴張的背景下，菲越近年在海事與安全領域的互動持續增加。會談結束後，蘇林重申越南將持續深化與菲律賓的合作關係，小馬可仕則接受邀請，擇期訪問越南。