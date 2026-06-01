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韓華航太工廠爆炸 疑清理火箭推進劑殘留引發事故

中央社／ 首爾1日綜合外電報導

韓國國防企業「韓華航太」（Hanwha Aerospace）位於大田市的旗下工廠今天發生爆炸，釀5死2傷。該公司表示，這起事故發生在火箭推進劑生產線。

路透報導，消防官員在記者會上表示，2名生還者其中1人嚴重燒傷，他們皆是自行逃離現場；引發爆炸的原因仍在調查中。另名衛生官員指出：「由於遺體毀損嚴重，當局目前仍無法確認死者身分。」

事故消息傳出後，韓華航太的股價在午後交易下跌2.8%，控股公司韓華集團（Hanwha Corp）股價也應聲下挫3.4%。

根據韓華航太執行長孫載一（Son Jae-il）的說法，初步研判爆炸發生時，作業人員正用水清洗火箭推進劑製造工具上的爆炸物殘留。

他說：「我們向罹難者及家屬深深致歉」，同時承諾將全力配合當局調查事故原因。

韓華航太表示，5名死者中包括2名20多歲的臨時工，所有死傷者皆為韓華員工。

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