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美媒：香格里拉對話美未批中 各國冷暖自知

中央社／ 新加坡1日綜合外電報導

POLITICO政治新聞網指出，今年新加坡香格里拉對話清楚展現美國川普政府交易為導向的對歐政策，如今正延伸到亞洲。美國益發認為面對中國力量迅速增長時，區域盟國應多承擔。

英國「國際戰略研究所」（IISS）自2002年起在新加坡舉辦的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）已成亞太重要安全論壇，今年安排在5月29日至31日舉行。

POLITICO指出，香格里拉對話過去一向是美國及其盟國公開批評中國、並展現合作應對北京的舞台。然而今年與會的川普政府官員強調，亞洲必須在區域扮演主導角色。這種做法與當前美國對歐洲如出一轍，即當美國將重心放在西半球時，要求盟友自行承擔國防責任並支付相關成本。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今年在香格里拉對話的主題演講時，直言「美國補貼富裕國家國防的時代結束」，敦促盟友提高國防支出、軍費在GDP的佔比應達3.5%，以展現「自己也得下場」（some skin in the game）的決心。

然而他在談及北京時卻相對低調，只是認可亞洲各國對中國展現的「合理警惕」，這讓盟國也同樣保持克制。當前盟國正試圖尋找自己的路，以面對日後恐無法再全然靠美國保護來對抗中國影響力擴張。

一位不願具名的與會亞太國家官員說：「大家表面上仍會說相信美國這個盟友，但私底下對於後美國時代的區域秩序究竟會是何樣，人們已經開始更認真思考。」

論壇期間，日本防衛大臣小泉進次郎表示盼與中國防長會面，並強調東京大幅增加國防預算並非針對任何特定國家；菲律賓國防部長鐵歐多洛（GilbertoTeodoro Jr）一向是亞洲批評北京最力的官員之一，但這次卻被人看到走茶水間避開大批中方記者。

荷蘭國防部長耶史格茲澤格留斯（Dilan Yesilgoz-Zegerius）則表示，她擔心「國際規則遭破壞」，但沒點名究竟是誰破壞規則。

東南亞則只想避免捲入麻煩。新加坡國防部長陳振聲說：「這世界的麻煩已經夠多了。如果本區域能避免捲入麻煩，會讓我們與眾不同。」

一名駐印度的歐洲外交官表示，儘管幾年前中、印兩國軍隊還在喜馬拉雅山區爆發肉搏衝突，但如今印度正把重心放在修補與北京的關係上。

赫格塞斯的支持者強調，川普政府實際上仍維持既有政策，包括試圖重啟軍控談判、私下抗議中國在南海填海造島和持續支持台灣，只是沒高調宣傳而已。美國總統川普的盟友、聯邦眾議員哈里根（PatHarrigan）說：「這些事情我們會低調處理。」

新加坡國立大學教授莊嘉穎說：「盟國間看起來正盡最大努力合作，特別是澳洲和日本，好填補因美國缺乏關注而留下的安全空缺，並展現正承擔自己的責任。至於其他國家，雖然大談法治與國際制度的重要性，卻既沒要求美國負起責任，也沒向中國提出更多要求。」

彭博（Bloomberg News）一篇報導形容，赫格塞斯在香格里拉對話試圖讓盟國相信：在台灣議題上保持低調，才是展現美國實力的最佳方式。

報導稱赫格塞斯成為十多年來首位在年度香格里拉對話發表約30分鐘專題演說、卻完全沒提到台灣的五角大廈首長。

赫格塞斯宣稱「作秀式憤怒的時代已結束」，描述美國對亞洲地區的政策「強而有力、低調且明確」，並說美中關係「比多年來任何時候都更好」。

這種較為溫和的措辭，與赫格塞斯一年前在香格里拉對話時的演講形成鮮明對比。當時他說中國「正準備動用武力顛覆亞洲的權力平衡」、中國的威脅迫在眉睫，還以「共產中國」稱呼北京。

澳洲國立大學國家安全學院院長麥加夫（RoryMedcalf）說：「在中國議題上，顯然有些事已變了。這可能是香格里拉對話20多年歷史裡，美國政府最不具對抗性的演講。最大未知數在於：這究竟反映的是美國手中尚有籌碼，還是已底氣不足？」

香格里拉 新加坡 英國

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