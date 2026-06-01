韓華航太工廠爆炸增至5死2傷 火勢尚未撲滅

韓國國防企業「韓華航太」（Hanwha Aerospace）旗下位在大田的工廠今天發生爆炸，據當地消防單位表示，罹難人數現攀至5人。

相關部門於上午11時左右接獲通報，得知首爾以南約150公里的大田市韓華航太廠區發生爆炸。

大田消防單位告訴法新社，目前確認有5人喪生，另有2人受傷，但未提供更進一步的細節。

有關當局接受韓國聯合新聞通訊社（韓聯社）採訪時表示，爆炸據信發生在工廠內部。

韓華航太是韓國主要的國防製造商，生產武器、火砲系統及航太零組件。

其大田廠區主要從事研發工作，包括高端武器技術及太空相關系統。

韓華公司一名代表表示：「目前尚未完全釐清事故發生經過及損害情況，火勢也尚未完全撲滅。」

總統李在明已指示相關部門動員所有可用資源，全力撲滅火勢。