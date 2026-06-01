韓國韓華航太驚傳工廠爆炸起火 至少2死2傷

阿曼為何突然被川普點名威脅？表面看，是伊朗與阿曼討論荷莫茲海峽收費，觸怒華府；深層看，阿曼正卡在美伊戰爭最敏感的夾縫。它有地理位置、有調停身分，可能因海峽新制提高身價，但承受不了美國大棒，惡鄰伊朗也得罪不起。阿曼的心動與退縮，正是小國槓桿也是小國陷阱的最佳註腳。（牆前文字）

2026-06-01 10:30