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韓國韓華航太驚傳工廠爆炸起火 至少2死2傷

中央社／ 首爾1日綜合外電報導

韓國韓華航太（Hanwha Aerospace）位於大田市的工廠今天上午傳出爆炸起火事件，造成至少2人死亡、2人受傷，警消人員已趕赴現場，正全力撲滅火勢。

綜合路透社與韓聯社報導，韓華航太表示，公司正就事故情況展開調查。

韓國總統府在發給記者的訊息中表示，總統李在明已下令動員一切可用資源來因應這起事故，並對起火原因展開調查。

據官員說法，相關當局今天上午約10時59分獲報。這起爆炸事件發生在大田市，位於首爾以南約140公里處。

警消研判，這起疑似爆炸事件可能是由推進系統使用的推進劑所引發，待火勢撲滅後將進一步調查確切原因。

韓國 爆炸 李在明

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